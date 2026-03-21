Budimir pone rojillo al Girona

Después de gustarse frente al Athletic Club en Montilivi, el Girona dio la de arena en Pamplona, donde nunca compitió ante un Osasuna que le arrolló de principio a fin y se llevó un merecido premio con el tanto postrero de Ante Budimir. Nada que destacar en el cuadro catalán, que apenas incomodó a Sergio Herrera y sólo espabiló cuando se vio por debajo en el marcador y el cronómetros jugando en su contra. Ounahi, en pequeños destellos, y Gazzaniga, con intervenciones oportunas evitaron que el marcador fuera más abultado.

Al ralentí

La presión asfixiante de Osasuna trastocó a los catalanes, incapaces de dar tres pases seguidos ante la intensidad de los rojillos. Ni Witsel ni Fran Beltrán ni Ounahi olían el balón, con los de Alessio Lisci viviendo constantemente en campo ajeno. El peligro llegaba por todos los flancos, por tierra, mar y aire, especialmente en la estrategia y los balones colgados, con Vitor Reis y Gazzaniga obligados a tirar de envergadura para evitar el 1-0.

Ante Budimir generó mucho peligro pero no estuvo acertado ante Gazzaniga / EFE

El acoso y derribo pamplonés era total, con Víctor Muñoz exhibiendo punta de velocidad y llevando de cabeza a Hugo Rincón y Arnau Martínez. El barcelonés de Osasuna estrenaba convocatoria internacional tras la llamada de Luis de la Fuente para los amistosos frente a Serbia y Egipto, y lo hizo desplegando todo su repertorio ofensivo, cayendo por ambas bandas y sirviendo balones peligrosos a Ante Budimir.

Ni rastro del equipo de Míchel Sánchez en ataque, que finalizó la primera mitad sin apenas pisar área enemiga. Lo más cercano a la intimidación fue un centro desde la derecha de Rincón que se paseó por la zona de castigo sin encontrar compañero.

Ounahi frota la lámpara

Porque el Girona continuó agazapado en el segundo tiempo, alejado de ese equipo que te atropella desde la posesión. Los catalanes cedieron por completo la pelota a su oponente y trató de contragolpear aprovechando los errores rojillos.

Ounahi, en El Sadar / EFE

Y en ese contexto brilló Azzedine Ounahi, un futbolista delicioso, que convierte cada balón que toca en un lujo para sus compañeros, que en cada partido se empeña en demostrar que su paso por Marsella fue un mero resbalón y sigue siendo el '8' que enamoró a Luis Enrique en Qatar 2022. De las botas del marroquí salieron dos regalos que ni Joel Roca ni Vanat aprovecharon, en las primeras aproximaciones con cara y ojos de los catalanes.

Pero el Girona estaba incómodo y Víctor Muñoz volvió a cargar de razones a De la Fuente. Por la izquierda, por la derecha, por el centro, el catalán asustaba por donde aparecía y Gazzaniga puede dar buena fe de ello. El portero evitó el tanto del osasunista en dos acciones prácticamente consecutivas que animaron a la siempre bulliciosa afición navarra.

Noticias relacionadas

El cántaro 'gironí' se rompió a falta de diez minutos. Sufría en los centros la zaga de Míchel y en uno de ellos llegó el 1-0. Kike Barja sirvió desde la derecha y Ante Budimir, tumbando a Witsel en el salto, acarició lo suficiente como para desequilibrar el marcador. El Girona despertó pero el cronómetro corrió en su contra, mientras que Osasuna pudo sentenciar al contragolpe.