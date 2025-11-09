Este Bryan es de los mejores extremos de LaLiga

A este nivel, Bryan Gil es uno de los mejores extremos de LaLiga. Las lesiones le han frenado, pero cuando está en forma, su calidad individual y su trabajo lo convierten en un jugador determinante. Y una auténtica mina de puntos para el Girona. Ante el Alavés, fue el alma del equipo catalán, que sumó tres puntos vitales para escapar del descenso, contagiados por su talento y el de Azzedine Ounahi. Este es el jugador que siempre ha visto Míchel.

No marcó, pero asistió a Tsygankov en el único gol del partido, después de romper a Calebe en banda izquierda. Su esfuerzo es un intangible de un valor incalculable para Míchel, que acabó encantado con su rendimiento. La conexión que tiene con Ounahi aporta un plus al Girona: cuando ambos coinciden sanos sobre el campo, se suman muchos argumentos para sumar puntos y competir de manera sólida.

Bryan Gil, disputando un balón ante el Alavés / EFE

Bryan desbordó, encaró, probó regates, centros y disparos con intención y verticalidad. Creyó en el plan y motivó a todo el mundo a ejecutarlo, y lo demostró desde el primer segundo: “Hemos salido con una energía increíble, nos merecíamos incluso más”, comentó después del encuentro, en el que el equipo cuajó el mejor primer tiempo de la temporada.

DE EXTREMO A EXTREMO Y TIRO PORQUE ME TOCA. EL CARAMELO DE BRYAN GIL Y EL CABEZAZO DE TSYGANKOV ✨😮‍💨🇺🇦



Un gol para dar esperanza al Girona. Un gol para salir del descenso ❤️🤍#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/T48zhFawDy — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2025

Su solidaridad y entrega hacen mejor al grupo, enchufan a los compañeros y demuestran el hambre que tiene. Con él sobre el césped, la presión del Girona funciona mejor. No es casualidad: “Lo de que cada partido es como si fuese el último es un tópico, pero contra el Alavés se notó de verdad. Estábamos mentalizados en que teníamos que sacar los tres puntos fuese como fuese y fue con un buen fútbol. Lo más importante fue la unión que se vio en el campo. Queremos seguir creciendo”, explicó.

Míchel lo sustituyó en el minuto 63 porque estaba fundido. Se había vaciado para conseguir un triunfo vital, y su rostro esbozaba una ligera sonrisa. “Yo también necesitaba ese puntito de confianza, esos números que te ayudan a nivel individual, pero lo importante es el colectivo. Entre todos lo sacamos, la unión hace la fuerza”, señaló un Bryan Gil que cada vez cree más en toda la clase que atesora.

Sin oportunidades en Inglaterra

Procedente del Tottenham por 8,5 millones de libras, Bryan Gil volvió a Girona este verano firmando un contrato hasta 2030. El andaluz cumplía su deseo de volver al lugar donde fue feliz, porque, aún con la lesión y el complicado año que vivió, el equipo tuvo aquello que le faltó durante cuatro años: continuidad.

Bryan Gil se lleva el balón con Javi Guerra por el suelo en los instantes finales del choque en Montilivi / EFE

Tras despuntar en el Eibar, su paso por Inglaterra fue irregular y regresó a LaLiga cedido. El Girona confió en él en el verano de 2024 para sustituir a Savinho y jugar un papel importante en el proyecto europeo. Aunque una lesión de cierta gravedad echó el cierre prematuro a su temporada, pudo volver a sentirse importante. "Después de tantas cesiones era importante estar en un club como el Girona, que apuesta por mí y me da esa estabilidad. En Inglaterra me faltaron oportunidades. Estuve cuatro años y no pude salir como titular más que en seis o siete partidos”, reconoció el jugador.

En Girona ha encontrado un proyecto en el que cree y lo demuestra cada vez que pisa el césped. Hoy, con continuidad y confianza, Bryan Gil tiene todo para convertirse en el referente que Montilivi necesita.