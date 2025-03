Bryan Gil dice adiós a la temporada

Era un secreto a voces. La preocupación en el Girona era máxima. Y Míchel lamentaba la pérdida de una de las piezas más importantes de su plantilla. Bryan Gil pasó está mañana por quirófano para ser operado del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. Por lo tanto, el extremo gaditano dice adiós a la temporada.

Hizo Míchel saltar las alarmas cuando se pronunció sobre el posible alcance del esguince de rodilla que sufría Bryan Gil y le impidió estar ante el Valencia: “Bryan, como ya he dicho, tiene una lesión en la rodilla y mañana debe hablar con el doctor Cugat. Veremos si es necesaria una operación o no. Si tiene que operarse, podría perderse toda la temporada. Pero si no, este domingo serán las últimas pruebas y lo veremos. Cugat tomará la decisión con los jugadores. No pinta bien, aunque creo que aún faltan pruebas”.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10/03/2025.- El delantero del Girona Bryan Gil (d) lucha con Pol Lozano (c), del Espanyol, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que RCD Espanyol y Girona FC disputan hoy lunes en el RCDE Stadium. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

"Bryan Gil ha estado operado esta mañana del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. Tiempo de baja aproximado: cuatro-cinco meses", comunicó el club. Una intervención realizada en Madrid por el Doctor Manuel Leyes y que pone punto final a su andadura en el Girona. Como mínimo, en cuanto a la presente temporada se refiere. Su cesión expira el próximo 30 de junio y deberá regresar al Tottenham. El cuadro catalán deberá valorar si ejercerá la opción de compra que se incluyó en su contrato, tasada en 15 millones de euros.

El '20' ya sufrió un esguince de tobillo el pasado mes de octubre que le hizo perderse dos o tres partidos con el equipo. Asimismo, se cayó de la convocatoria de la Selección para disputar los compromisos de la segunda fecha FIFA de la temporada.