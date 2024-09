Bryan Gil, un 'jugón' que brilla con luz propia en Girona

Podría decirse que Míchel y Quique Cárcel van un paso por delante. "Es un jugador del que ya hablábamos el año pasado sobre la posibilidad de que nos ayudara", dejó caer el técnico madrileño tras la victoria en el Sánchez-Pizjuán. Talentoso, atrevido, ágil... Bryan Gil será muchas cosas. Un tanto irregular también. En definitiva, un 'artista' que trata de encontrarse, que sigue sin saber cuál es su identidad.

Hubo diversidad de opiniones entre los aficionados 'gironins' tras su llegada. ¿Era una apuesta acertada? ¿Arriesgada? Venía en calidad de cedido, eso sí, procedente de un Tottenham en el que nunca terminó de asentarse. Bryan era uno de esos futbolistas que generaban un 'hype' tremendo, de quiénes se esperaban grandes cosas. Pero acabó siendo un 'quiero y no puedo'.

Bryan se estrenó como goleador ante Osasuna tras un centro exquisito de Tsygankov / @gironaFC

UN 'QUIERO Y NO PUEDO' EN TODA REGLA

Creció y maravilló en las categorías inferiores del Sevilla, vivió un par de 'erasmus' en Leganés y Eibar, hasta que hizo las maletas y emprendió una nueva aventura en la Premier League. Daría, de la mano del Tottenham, el gran salto de su carrera.

Bryan Gil, durante un partido de Premier League / EFE

Desafortunadamente para él, ni en Londres, ni en sus posteriores cesiones al Valencia y Sevilla, sería capaz de encontrar su sitio. Sí que mostró todo - o casi todo - su potencial en sus primeras temporadas en el club de su vida, o en su fructífera cesión al Eibar.

Bryan Gil celebrando su gol ante el Granada / EFE

Oportunidades, no le faltaron. Parecía que de cesión en cesión iría recuperando sensaciones, y que ganaría en estabilidad. Sin embargo, iba dejando destellos sobre el césped de manera intermitente. También cabe decir que la suerte no estuvo de su lado, y es que tanto en Mestalla como en el Sánchez-Pizjuán, las 'tormentas' institucionales no ayudaron demasiado.

OMNISPRESENTE, INCISIVO Y GENERADOR

Ahora, Bryan vuelve a estar ante una nueva vía de escape. Un soplo de aire fresco para su 'corta' pero intensa carrera (recordemos que solo tiene 23 años). Y quién mejor que Míchel para devolverle esa ilusión y confianza que pudo haber perdido por el camino.

Bryan Gil, uno de los destacados ante el Betis / EFE

Comparte posición con Savinho - zurdos a pierna natural -, y alguna que otra cualidad futbolística. Eso sí, el legado que dejó el brasileño en el club en tan solo un año es enorme, y solo el tiempo dirá si el de L' Hospitalet dejará huella. Ahora bien, han bastado apenas cuatro partidos para ver que Bryan puede dar muchísimo en este Girona.

Su 'pintoresco' perfil es un arma interesante para Míchel. Es versátil, incisivo, tiene desborde, verticalidad y mucho compromiso por el equipo. Su trabajo sin balón es importantísimo para el madrileño, no escatima en esfuerzos defensivos. Pegadito a la banda izquierda, ayuda a Miguel en zonas más retrasadas. En los tres primeros compromisos no, pero ante el Sevilla intercambió costado con Tsygankov para jugar a pierna cambiada.

¿Y qué decir de su conducción? Pues que es potente y que rompe líneas. Y que genera goles. Para ser concisos, Bryan es el jugador del Girona - y séptimo de la competición - que más acciones de tiro genera (16). De los siete tantos del Girona en lo que llevamos de curso, el extremo participó en tres.

Ante Osasuna, se estrenó como goleador, de su conducción nació la asistencia de Miovski a Tsygankov, estrelló un zurdazo al travesaño y puso con mimo un centro que remató Abel - que a punto estuvo de ser gol -.

Bryan Gil celebra tras anotar el primer gol durante el partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports, entre el Girona FC y el CA Osasuna / EFE/ Siu Wu

En el Sánchez-Pizjúan - un estadio especial para él -, le cedió el balón a un Miguel que asistió a Iván Martín en el primer tanto del partido. Su omnipresencia y constante intención que encarar a su par en un 1vs1 le otorgaron un más que merecido MVP, el segundo, por cierto, consecutivo tras ganárselo ante Osasuna.

Cabe dejar claro que, si no sucede nada extraordinario, Bryan deberá regresar a Londres una vez expire su cesión. Si su rendimiento sigue en ascenso, quién sabe si Quique Cárcel se las arregla en unos meses para retenerle. Ahora, solo disfruten de su fútbol.