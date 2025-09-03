Bryan Gil: "El Girona significa mucho para mí, por eso esperé hasta el final"

Bryan Gil solo quería vestir la camiseta 'blanc-i-vermella'. "El Girona significa mucho para mí, por eso esperé hasta el final del mercado para venir aquí", aseguró en una entrevista a los medios de club. El nacido en L'Hospitalet, que ya se ganó el cariño de la afición durante su cesión, rebosa ilusión ahora que fue fichado en propiedad hasta 2030.

Ya recuperado de su lesión, se entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros - a la mayoría los conoce muy bien -. “Han sido cinco meses duros. He trabajado para volver lo antes posible y me encuentro bien. Iré cogiendo el ritmo de partido poco a poco, pero tengo la rodilla perfecta y eso es lo más importante”, expresó un Bryan que se quedó "con la espina de no poder despedirme bien". "El fútbol siempre da segundas oportunidades”, aseguró.

Repasó algunos de los momentos más especiales que vivió a lo largo de la temporada pasada, siendo partícipe del histórico estreno del Girona en la Champions League: "Tengo muchos recuerdos positivos de mi primera etapa. Vivimos momentos únicos en Montilivi y en liga también tuvimos partidos divertidos". Ahora, tras el díficil inicio liguero del equipo, se mostró "convencido de que revertiremos la situación actual”.

Ambicioso

La espera se hizo larga, pero su prioridad siempre fue regresar a Montilivi: "La ventana de traspasos ha sido difícil y movida, pero lo importante es que estoy donde quiero”. Y afronta este nuevo curso con la ilusión de "mantenernos en Primera División" y "mejorar los registros de goles y asistencias y formar parte de la lista para jugar el Mundial”.