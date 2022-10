Borja García no quiere precipitarse

El mediapunta del Girona sigue recuperándose de la lesión que sufrió en junio y aprovechará el parón por el Mundial para regresar al cien por cien El madrileño se lesionó del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante el play-off en Eibar

El pasado mes de julio, en los primeros compases de la temporada, el Girona hizo público el diagnóstico de la lesión de ligamento cruzado anterior que Borja García había sufrido unas semanas atrás.

El centrocampista no pudo completar el histórico play-off de ascenso a Primera por culpa de un problema en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda. Sucedió en Eibar, en la vuelta de la semifinal de la promoción de ascenso y dónde, precisamente, marcó su último gol con la camiseta rojiblanca.

Borja García no juega desde entonces ni tampoco tiene fecha de regreso. Viendo que la recuperación avanza, pero que lo hace despacio, el jugador tiene claro que quiere recuperarse al cien por cien, sin ningún tipo de prisa, y que seguramente aprovechará el parón de la competición por la disputa del Mundial para acabar de ponerse a punto.

El proceso de recuperación del madrileño va más lento de lo previsto. El club había anunciado que el periodo de baja aproximado sería de unos tres meses, pero ya se han superado los cuatro. “Es un proceso lento; pensaba que sería más rápido. Tengo más ganas que nunca de volver, pero no me quiero precipitar, sino volver al cien por cien y no ser una carga”, aseguraba Borja García en una entrevista a los medios del club.

El mediapunta es consciente que con los temas de rodilla hay que ir con cuidado y suelen ir “despacio”.