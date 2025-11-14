Blind se lesiona y el Girona recula con Àlex Moreno y Arnau Martínez de cara al Catalunya-Palestina

Por el momento, el parón internacional no ha sumado problemas al Girona en forma de lesiones. Sin embargo, Míchel no ha esquivado la mala suerte: Daley Blind, que no fue convocado por Ronald Koeman para jugar con la selección de Países Bajos, se lesionó en el entrenamiento de ayer y sufre una “contusión cervical”, tal y como informó el club este viernes por la tarde.

🏥 COMUNICAT MÈDIC | DALEY BLIND



Daley Blind va patir una contusió cervical durant la sessió d’ahir.



L’evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments. pic.twitter.com/BS9zH4RqqR — Girona FC (@GironaFC) November 14, 2025

Ante el percance del defensa de 35 años, que volverá a los entrenamientos tan pronto como "su evolución lo permita", el Girona ha decidido blindarse ante posibles nuevos problemas físicos y ha determinado que Àlex Moreno y Arnau Martínez, convocados con la selección catalana para jugar un amistoso benéfico ante Palestina el próximo martes (18:30 horas) en el Estadi Lluís Companys, no participen finalmente en dicho encuentro.

“El Girona FC informa que los jugadores Àlex Moreno y Arnau Martínez no participarán finalmente en el partido que la Selección Catalana disputará contra Palestina, pese a haber estado inicialmente convocados a consecuencia de la lesión del defensa Daley Blind, que se suma a las de los otros defensas David López y Alejandro Francés”, explica el club en un comunicado. Esta decisión afecta únicamente a los dos defensas, Àlex y Arnau, y no a Joel Roca, quien también está citado por Gerard López.

ℹ️ Àlex Moreno i Arnau Martínez no participaran finalment en el partit que la Selecció Catalana disputarà contra Palestina



🔗 https://t.co/mO4WhF62DJ pic.twitter.com/OOcv0eTLcv — Girona FC (@GironaFC) November 14, 2025

De este modo, el Girona solo contará con un representante en el citado partido, una situación que el club catalán lamenta. “El Girona FC lamenta el contratiempo que esta decisión pueda ocasionar a la Selección Catalana y a sus responsables técnicos, y agradece sinceramente su comprensión y la convocatoria de nuestros jugadores, que siempre han mostrado orgullo y predisposición a representar el fútbol catalán”, expresa la entidad.

Objetivo: salir del descenso

El Girona está actualmente en puestos de descenso con 10 puntos en 12 jornadas. La dinámica del equipo parece algo mejor, especialmente después de ganar al Alavés en Montilivi (1-0) y firmar, sin lugar a dudas, su mejor primer tiempo de la temporada. Aunque el segundo tiempo no fue tan brillante, el equipo compitió y selló tres puntos vitales para coger aire. Míchel se mostró muy orgulloso de ello.

Ounahi y Bryan Gil firmaron un partido excelso en la victoria del Girona contra el Alavés (1-0) / EFE

Sin embargo, la realidad es que el club debe seguir sumando de tres en tres y para ello necesita contar con sus mejores hombres en el mejor estado físico posible. Tras las bajas de David López, Alejandro Francés y ahora Daley Blind, correr riesgos con Àlex Moreno y Arnau Martínez sería negligente. Otra baja más dejaría la defensa en una situación delicada a pocos días de medirse al Real Betis de Manuel Pellegrini a domicilio.

Para finalizar, el Girona quiso reiterar su “compromiso con la Selección Catalana y desear el máximo éxito en el partido ante Palestina”. Sin duda, espera que Joel Roca, su único representante ahora, firme un gran encuentro en Montjuïc.