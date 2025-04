El Betis aplasta a un Girona con síntomas de descenso

El Girona se jugaba la vida. No ganar ante el Betis significaba el décimo encuentro consecutivo sin ganar en Liga. El problema es que el equipo de Míchel no pudo competir: se llevó un 0-3 al descanso que no creció en el segundo acto por el buen hacer de Gazzaniga y porque el equipo de Pellegrini bajó una marcha y mostró síntomas de equipo de descenso. El Girona reaccionó demasiado tarde con un gol de Stuani, pero tras el 1-3, el infierno está ya a solo tres puntos.

El Betis, que se jugaba la Champions, llegaba a Montilivi cansado después de certificar el pase a la semifinal de la Conference League en Polonia, y aunque cuenta con bajas más sensibles que los catalanes, dominaron el partido de cabo a rabo. Los goles de Johnny Cardoso, Antony e Isco antes del descanso demostraron que el buen momento de los verdiblancos no es cosa casual.

Un primer tiempo desastroso

Siete minutos tardó el Betis en estrenar el marcador. Johnny Cardoso conectó con la cabeza un saque de esquina perfecto de Antony que Gazzaniga solo pudo seguir con la mirada. Era el preludio de una noche negra para Montilivi.

Cardoso adelantó al Betis / EFE

Minutos después, Abde desaprovechó el 2-0 tras una conexión entre la 'dupla' de moda, Antony e Isco. El Girona estaba frágil y el equipo verdiblanco olía la sangre como un tiburón hambriento. Sin embargo, el Girona tendría dos opciones para empatar el choque.

A los 20 minutos, un centro de Tsygankov se envenenó y casi acaba dentro de la portería de un Adrián que, diez minutos después, le sacaría un mano a mano a Asprilla tras un robo providencial de Arthur sobre Isco. Un espejismo que se rompió con el 0-2 del Betis a la contra.

Antony finalizaba con la diestra y sin dejarla caer un gran centro de Perraud en el minuto 39 que despertaba los primeros pitos en Montilivi. Con el 0-3 de Isco, en el 42', Míchel no sabía dónde meterse. El malagueño, de cabeza, introdujo dentro de la red el centro tibio de Abde, que cazó el rechace de Gazzaniga a su propio disparo para sumar una buena asistencia en tierras catalanas.

Antony ante el Girona / EFE

Tras el descanso, Danjuma empezó a exhibir la frustración de un Girona que no podía hacer daño al Betis. El neerlandés pecó de egoísta y desaprovechó una ocasión clarísima que hubiera metido a los suyos en el partido. Portu, que había ingresado al terreno de juego en la media parte, era el único que generaba cierto peligro arriba.

Stuani siempre aparece

Gazzaniga tuvo que ponerse el mono de trabajo para evitar el 0-4 en varias ocasiones. Antony, Abde, el Cucho Hernández... Los delanteros del Betis querían más. Por suerte para el Girona, la sangría no fue mayor. El de siempre, el máximo goleador del Girona, Cristhian Stuani, marcaba su séptimo gol en liga en el minuto 85 al rebañar un balón suelto tras un saque de esquina, pero ya era demasiado tarde.

Cristhian Stuani firmó el 1-3 definitivo en Montilivi ante el Betis / Siu Wu / EFE

La afición pedía al equipo que ponga "huevos" tras el pitido final. Stuani aseguró que, "unidos, lo vamos a sacar". Nada más lejos de la realidad, la visita a Butarque para medirse al Leganés será un antes y un después para el futuro del Girona.