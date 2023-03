Bernardo: "Disfruto ayudando y viendo a los jóvenes crecer"

El central del Girona, que ha ampliado un año su contrato, explicó en rueda de prensa que “tomar una decisión así es muy fácil cuando te sientes como en casa, querido y feliz” “Me levanto con la responsabilidad de devolver la confianza y de seguir intentando que el club crezca”, apuntó el colombiano

Bernardo Espinosa las ha vivido de todos colores con la camiseta del Girona. Del estreno en Primera y soñar con Europa a un descenso traumático, un play-off fallido y el ascenso del mes de junio. Tanto Quique Cárcel como Delfí Geli destacaron los “valores” y el “compromiso” del central colombiano, renovado hasta el 2024 con una opción por un año más dependiendo de los minutos que juegue.

“Cuando te sientes como en casa, querido, bien y feliz, tomar una decisión así es muy fácil”, dijo Bernardo, que reconoció que no se lo pensó mucho cuando le plantearon la renovación. En este sentido, agregó que se levanta por las mañanas “con la responsabilidad de devolver la confianza y de seguir intentando que el Girona crezca” y reconoció que está “satisfecho de que el Girona vuelva a estar donde merece estar”.

El ex del Espanyol no se considera un líder, pero sí que asume “de buen grado” el papel de consejero que le toca ahora por edad y veteranía. “Estoy encantado de asumir esta responsabilidad. La disfruto porque veo que los jóvenes crecen a pasos de gigante”, comentó.

Condena el racismo

Bernardo no quiso profundizar en la polémica por el presunto insulto racista que Damián Suárez espetó a Reinier, el pasado sábado en Getafe. Bernardo explicó que él no se encontraba dónde habría pasado y no sabe “si se dijo o no lo que se cuenta”. Según ‘Esport3’, Damián Suárez le habría dicho “macaco” a Reinier.

“Somos todos compañeros de trabajo. No sé si se dijo o no, pero siempre defenderé que el deporte tiene que ser sano, bonito y competitivo, pero sano. Todos los profesionales tenemos que condenar cualquier caso de racismo. No digo que hubiera, porque no estaba”, apuntó.

Sobre la situación del equipo, undécimo en LaLiga Santander, el central destacó que el Girona está “en una buena dinámica, con un grandísimo grupo y una atmósfera muy positiva”. Y añadió: “Esto hay que aprovecharlo para sumar y conseguir el objetivo lo antes posible”. Además, recordó que en el curso 2018-2019 el equipo tenía una cómoda ventaja sobre el descenso y al final acabó bajando. “Cada año está todo más competido y hay más igualdad”, señaló.