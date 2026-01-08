Ni Bernal ni Bajcetic: el plan del Girona se llama Asllani

En el Girona tienen asumido que la llegada de Claudio Echeverri, por sí sola, no es suficiente para apuntalar la plantilla. La hoja de ruta del club pasa por cerrar hasta cuatro refuerzos más, además del joven argentino, cuya oficialización se espera una vez disputado el duelo contra Osasuna. El objetivo de enero es claro: fortalecer todas las líneas posibles del equipo.

En lo que respecta al centro del campo, el cuadro catalán exploró las cesiones de Marc Bernal y Stefan Bajcetic, aunque finalmente ninguno vestirá la camiseta del Girona, al menos en este tramo final de la temporada. Con esas opciones descartadas, el foco se ha desplazado hacia Kristjan Asllani, centrocampista del Inter de Milán, para ocupar el rol de mediocentro defensivo, según avanzó el periodista Matteo Moretto.

Oportunidad de mercado

La dirección deportiva liderada por Quique Cárcel ya se interesó por su situación hace unos días, ante la previsión de que el Inter rompa su cesión en el Torino, un escenario similar al que vivió Echeverri en el Bayer Leverkusen. La intención del club italiano pasa por volver a ceder al jugador hasta final de curso, y ahí es donde el Girona quiere aprovechar la oportunidad para reforzar su medular.

City y Leverkusen acuerdan terminar la cesión de Echeverri / X

Asllani, internacional con Albania y de 23 años, había sido fijo en el conjunto turinés, participando en todos los encuentros de Serie A hasta que, de forma inesperada, desapareció del once en los dos últimos partidos sin sumar ni un solo minuto. Poco después, 'Sky Italia' desveló que el Inter valoraba cancelar la cesión y buscarle un nuevo destino en el mercado invernal. El Girona no es el único interesado.

Kristjan Asllani, jugador del Inter / Spada/LaPresse / LAP

Más allá de esta operación, en Montilivi son conscientes de que quedan varias carpetas abiertas. Míchel Sánchez necesita un mediocentro de perfil defensivo que compita con Axel Witsel, especialmente ante la más que probable salida de John Solís, que cuenta con pretendientes en Brasil, Italia e Inglaterra, una venta clave para poder inscribir a Echeverri. Además, el club sigue rastreando el mercado en busca de un interior con llegada, un portero (con Ter Stegen aún sobre la mesa) y un lateral izquierdo.