Mas-Bagà y el nuevo estadio del Girona: "No hablamos de irnos lejos; si lo hacemos, sería por un proyecto mejor"

Con el equipo colista y muchos frentes abiertos en diversos aspectos de la actualidad del club, el director general del Girona, Ignasi Mas-Bagà, ha participado en el pódcast Orgull Gironí para responder algunas de las cuestiones planteadas.

Los miembros del Fòrum Montilivi transmitieron al directivo las preguntas hechas por varios socios, entre las cuales algunas eran de lo más candentes. La más esperada, sin duda, fue la cuestión del estadio: si se debe reformar Montilivi o construir uno nuevo en otra ubicación. “Es el proyecto que cambiará la historia del club”, afirmó. Mas-Bagà aseguró que la decisión “todavía no está tomada”, aunque dio algunas pistas.

En este sentido, explicó que el equipo de trabajo que el club tiene dedicado a este asunto estima que un estadio nuevo podría costar unos cien millones de euros, “el doble de lo que vale la concesión que tenemos por cincuenta años”. El estudio con el que trabaja el club contempla que el nuevo estadio del Girona tenga una capacidad de veinte a veinticinco mil espectadores. Además, para recuperar la inversión, serían necesarios usos comerciales que difícilmente podrían realizarse en la ubicación actual, “por accesos, vecinos…”.

Trabajando con el Ayuntamiento

En este sentido, señaló que están trabajando “mano a mano” con el Ayuntamiento, propietario de Montilivi, para buscar una solución. “La prioridad sigue siendo hacerlo en Montilivi”, afirmó, aunque reveló que desde el propio consistorio se les han propuesto “alternativas dentro del municipio” y que también están explorando “otras fuera del término municipal de Girona”. Aquí dejó caer un dato que podría ser indicativo: “más de la mitad de los socios del club no viven en el término municipal de Girona”. Al mismo tiempo, añadió: “no hablamos de irnos lejos; si lo hacemos, sería por un proyecto mejor”.

El barcelonés reveló que ha visitado varios terrenos donde hipotéticamente se podría construir un estadio nuevo, de la misma manera que lo hizo para encontrar el lugar adecuado para construir la ciudad deportiva. Aun así, mantiene que todavía no hay ninguna decisión tomada. “No nos podemos equivocar”, dijo, recordando que cuando tengan clara la ubicación, presentarán el proyecto.

Ciudad Deportiva

En cuanto a la Ciudad Deportiva, Mas-Bagà detalló que esperan recibir el visto bueno de la Generalitat antes de finales de año para comenzar una segunda fase que contará con cinco campos y edificaciones permanentes.