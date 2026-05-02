Bache gironí en el peor momento

El Girona encajó este viernes una dolorosa derrota en Montilivi ante el Mallorca (0-1) en el arranque de la jornada de LaLiga EA Sports, un resultado que ha dejado tocado al conjunto catalán ante su afición. El equipo no logró encontrar fluidez en el juego ni generar suficientes ocasiones claras para revertir el marcador, y terminó cediendo tres puntos clave en un duelo directo en la zona baja. La falta de contundencia en ambas áreas volvió a penalizar a los de Míchel, que vieron cómo el Mallorca aprovechaba una de sus opciones para llevarse el triunfo.

El golpe también se reflejó en las palabras del capitán, Cristhian Stuani, que no ocultó la frustración tras el partido. El delantero uruguayo calificó la derrota como "durísima" y reconoció que "se nos ha escapado un partido en el que era vital sumar por lo menos", en plena lucha por la permanencia. "Ya tenemos la experiencia de estar en esta situación y sabemos que es muy difícil. Nos hemos metido en problemas y ahora tenemos que resolverlos", admitió en declaraciones a Movistar LaLiga.

El conjunto dirigido por Míchel encadena ya tres derrotas consecutivas en Liga, tras caer previamente ante el Real Betis y el Valencia, confirmando una dinámica claramente negativa. En estos encuentros, el Girona ha mostrado algunas lagunas defensivas y falta de acierto en los metros finales. Esta racha contrasta con otros momentos más sólidos del equipo a lo largo de la temporada y llega precisamente cuando cada punto tiene un valor decisivo y después de sumar un punto muy valioso en el campo del Real Madrid.

La situación clasificatoria se ha tensado aún más para el Girona, que, a la espera de lo que hagan sus rivales directos en la jornada, se mantiene con una ventaja de solo cuatro puntos respecto a la zona de descenso. Este margen, todavía favorable, resulta insuficiente para afrontar con tranquilidad las últimas jornadas, especialmente viendo la inercia actual del equipo. La presión aumenta en un contexto en el que varios equipos implicados están recortando distancias.

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El calendario no da respiro al conjunto rojiblanco, que deberá medirse en las próximas semanas a Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Se trata de una serie de partidos de alta exigencia, tanto por el nivel de algunos rivales como por lo que habrá en juego para los catalanes. El Girona está obligado a reaccionar y sumar puntos cuanto antes para asegurar la permanencia y evitar complicaciones mayores en el tramo final de la temporada.