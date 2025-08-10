Axel Witsel, la sorpresa del Girona

Míchel lo explicaba después de caer ante el Nápoles en el último amistoso de pretemporada: "Necesitamos un lateral izquierdo, un mediocentro, un extremo y un delantero. Parece que Miguel Gutiérrez saldrá, aunque aún no está hecho. Si sale, hará falta otro lateral izquierdo". El mensaje del madrileño era claro y el Girona ha respondido con una rapidez espectacular. Ni 24 horas han pasado desde esas declaraciones y la cuarta llegada ya está cerrada.

Una llamada que lo cambió todo

Según el periodista Sacha Tavolieri, Axel Witsel se convertirá en el cuarto fichaje del verano en Montilivi. Después de incorporar a Hugo Rincón, Thomas Lemar y Vitor Reis, el Girona sigue apuntalando la plantilla con el futbolista belga. A sus 36 años, el ex del Atlético de Madrid o Borussia Dortmund, entre otros grandes equipos, aterrizará en Girona para sumar toda su experiencia al proyecto de Míchel, que necesitaba un refuerzo para el centro del campo.

Koke y Axel Witsel, durante un partido con el Atleti / EFE

Witsel, que está sin equipo desde que finalizó su contrato como colchonero este verano, rechazó una propuesta del Udinese tras una llamada de última hora y tiene muy claro que quiere firmar con el cuadro catalán para las próximas dos temporadas. Su fichaje, a coste cero, se presenta como una incorporación valiosa para mejorar el fondo de armario de la plantilla, que tanto sufrió la pasada campaña con la exigencia extra de la Champions League.

Polivalencia y experiencia

Capaz de jugar de pivote y como central, Witsel es un futbolista de corte defensivo que ha ido retrasando su posición con el paso de los años. Su prioridad no es otra que volver a jugar en España tras su etapa en el Metropolitano, y todo apunta a que podrá hacerlo en Montilivi.

En la temporada 2024-25 disputó 23 partidos, en los que marcó dos goles y repartió una asistencia. Su último encuentro con el Atleti fue en el Mundial de Clubes, contra el Seattle Sounders, en el que firmó uno de los tantos del equipo (1-3).