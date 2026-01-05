Así avanza la operación Ter Stegen: Míchel entra en juego

Nadie lo niega: será complicado. El Girona sondeó la posibilidad de incorporar a Marc-André Ter Stegen en la ventana de transferencias invernal tal y como explicamos en SPORT y, pese a que el aspecto económico dificulta el potencial movimiento, irá tanteando el terreno hasta el cierre de mercado. Irá para largo, vaya.

El meta germano se encuentra plenamente recuperado de sus dolencias lumbares y está en perfectas condiciones para competir al máximo nivel y ve con buenos ojos acabar el presente curso en las filas del Girona. Su llegada a Montilivi se considera, asimismo, una prioridad para la dirección deportiva encabezada por Quique Cárcel. No obstante, su elevada ficha, sumada a la necesidad de reforzar todas y cada una de las líneas, complica la operación.

Míchel considera necesarias las llegadas de un central y un mediocentro para completar, junto con un Claudio Echeverri que ya se ejercita junto al resto de sus compañeros, una plantilla que está yendo de menos a más y salió al fin del descenso tras el vital triunfo en Son Moix. Todo ello depende, claro está, de un 'fair play' financiero que marcará el camino en los despachos.

Ter Stegen, en el césped del Camp Nou / DANI BARBEITO

Ter Stegen, cooperativo

En esta línea, Nil Solà se pasó por 'Jijantes' para hacer 'F5' respecto al avance en la operación Ter Stegen y remarcó la imposibilidad del Girona en asumir más de un millón (millón y medio como mucho) de la ficha del portero alemán: "No puede dar más". Y es que Dominik Livakovic apenas percibía un salario de 300.000 euros en el club catalán.

Pese a ello, el periodista de la 'Cadena SER' se mostró optimista con el movimiento: "El sábado la cosa pintaba muy bien. Era cuestión del Barça que Ter Stegen había comunicado que si se quedaba quería cobrar y si venía a Girona perdonaba bastante parte del sueldo. El Barça le tendría que pagar una parte y el Girona otra", contó, haciendo especial hincapié en la predisposición del meta a perdonar gran parte de su ficha.

Míchel, en el banquillo del Reale Arena / EFE

"Ha habido conversaciones con Míchel y está abierto a venir", concluyó. De hecho, el técnico vallecano se pronunció sobre el interés del club 'gironí' en el arquero culé en la gala de la Federació Catalana de Futbol: "Es un jugador top, a todos les gustaría tener un jugador así". Lo dicho. Habrá que ser pacientes y ver cómo se desarrolla una operación que no se resolverá hasta la recta final del mercado.