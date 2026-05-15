Atlético de Madrid - Girona: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports 2025-26

El Girona se juega la vida. Debe puntuar como sea en el siempre exigente Riyadh Air Metropolitano si desea continuar dependiendo de sí mismo para seguir un año más en Primera División. Enfrente, un Atlético de Madrid sin aspiraciones, pero que despedirá a toda una leyenda rojiblanca como Antoine Griezmann. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel atraviesan un bache en el momento crucial del curso: apenas ha sumado tres puntos de los últimos 18 posibles. La sorprendente victoria del Levante en Balaídos los devolvió al descenso, por lo que un triunfo ante la Real Sociedad les hubiese acercado a la permanencia, pero el tanto de Jon Martín dejó a Montilivi helado y puso el partido cuesta arriba.

Siempre Stuani

El de siempre, Cristhian Stuani, que tuvo que volver a jugar infiltrado como en Vallecas, salvó los muebles en la segunda mitad y rescató un empate que mantiene al equipo en una situación delicada, pero como mínimo sirvió para abandonar el descenso. "No les puedo pedir más a los jugadores. Han tenido alma", aseguró el técnico vallecano.

Stuani volvió a salvar al Girona / David Borrat / EFE

Es, sin lugar a dudas, la permanencia más cara de la historia. Los famosos 42 puntos no garantizarán la salvación. Ahora mismo hay hasta nueve equipos implicados. Con el Real Oviedo ya en Segunda, hasta el undécimo clasificado, el Valencia, corre aún peligro de caer en el pozo. Por su parte, Real Sociedad, Athletic y Rayo Vallecano certificaron su salvación con 44 puntos.

Míchel hizo cuentas y reflexionó sobre qué necesita su equipo para evitar el descenso: "Con cuatro puntos, seguro, pero es posible que con tres, es posible con seis... no lo sé. Creo que, con cuatro, seguro, pero podemos conseguir seis".

Adiós a Griezmann

El Riyadh Air Metropolitano despedirá al 'Principito', que vivirá su tarde número 500 como rojiblanco. El club prepara un homenaje emotivo para un Griezmann que desea cerrar el círculo con una victoria.

La decepción de Griezmann tras el partido / NEIL HALL / EFE

El Atlético, eso sí, está bajo mínimos. Simeone, que recuperó a Giuliano, cuenta con hasta siete bajas: Cardoso, Julián, Barrios, Giménez, Mendoza, Nico y Molina.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Girona, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports, se disputa en el Riyadh Air Metropolitano este domingo 17 de mayo a las 19:00 horas en España.

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