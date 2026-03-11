El Athletic pone a prueba la extraña dinámica del Girona

Es curioso. En lo que va de 2026, año de resurgir de un Girona cuyo inicio de curso fue duro, el balance de resultados sonríe en bastante medida a los de Míchel: cuatro triunfos, cuatro empates y tan solo dos derrotas. O lo que es lo mismo: de 16 puntos 30 posibles.

La dinámica resulta aún más llamativa si se observa contra quién llegaron esos resultados. Los catalanes fueron capaces de imponerse al líder del campeonato, un Barça ante el que firmaron una actuación sobresaliente para lograr que los tres puntos se quedasen en Montilivi.

Asimismo, supieron sacar adelante partidos ante equipos instalados en la zona noble de la clasificación, como la victoria a domicilio frente al RCD Espanyol. O vencieron a Osasuna, conjunto que forma parte de media tabla.

Oportunidades perdidas

Sin embargo, la otra cara de la moneda aparece cuando el rival pertenece a la zona baja. En ese tipo de encuentros el Girona no logró traducir su superioridad en victorias. Los empates ante Getafe, Deportivo Alavés y Levante frenaron una racha que podía haber sido aún más positiva. Y se dejaron escapar puntos ante rivales directos.

El tropiezo más doloroso llegó ante el colista, el Real Oviedo, en un partido en el que los de Míchel dejaron escapar tres puntos vitales para, por un lado, dejar atrás el descenso y, por el otro, aproximarse a las plazas europeas.

Levante - Girona. / EFE

La tabla no podría estar más ajustada y el empate rescatado en el último suspiro en el Ciutat de València fue una muestra más de que, por cuestiones varias, al equipo se le está dando mejor competir contra rivales de mayor entidad.

Mejor contra rivales 'top'

Le ocurrió en la primera vuelta con Athletic Club, Real Betis y Real Madrid, equipos ante los que rascó más que un merecido punto tras firmar actuaciones muy competitivas. Precisamente este fin de semana se presenta una nueva oportunidad para comprobar si esa (extraña) tendencia se mantiene.

Los vascos visitan Montilivi este sábado para disputar un duelo que servirá como termómetro para ver si los 'blanc-i-vermells' se vuelven a crecer ante un rival de la zona noble de la tabla.

Noticias relacionadas

Ounahi marcó su primer tanto con el Girona en San Mamés / Agencias

Para ello, eso sí, deberán afinar la puntería en área rival, una asignatura pendiente estos últimos encuentros, especialmente en el más reciente disputado en Valencia.