LALIGA EA SPORTS
El Athletic pone a prueba la extraña dinámica del Girona
Los de Míchel sumaron en este 2026 más puntos ante rivales de la zona alta que frente a equipos implicados en la lucha por la permanencia
Es curioso. En lo que va de 2026, año de resurgir de un Girona cuyo inicio de curso fue duro, el balance de resultados sonríe en bastante medida a los de Míchel: cuatro triunfos, cuatro empates y tan solo dos derrotas. O lo que es lo mismo: de 16 puntos 30 posibles.
La dinámica resulta aún más llamativa si se observa contra quién llegaron esos resultados. Los catalanes fueron capaces de imponerse al líder del campeonato, un Barça ante el que firmaron una actuación sobresaliente para lograr que los tres puntos se quedasen en Montilivi.
Asimismo, supieron sacar adelante partidos ante equipos instalados en la zona noble de la clasificación, como la victoria a domicilio frente al RCD Espanyol. O vencieron a Osasuna, conjunto que forma parte de media tabla.
Oportunidades perdidas
Sin embargo, la otra cara de la moneda aparece cuando el rival pertenece a la zona baja. En ese tipo de encuentros el Girona no logró traducir su superioridad en victorias. Los empates ante Getafe, Deportivo Alavés y Levante frenaron una racha que podía haber sido aún más positiva. Y se dejaron escapar puntos ante rivales directos.
El tropiezo más doloroso llegó ante el colista, el Real Oviedo, en un partido en el que los de Míchel dejaron escapar tres puntos vitales para, por un lado, dejar atrás el descenso y, por el otro, aproximarse a las plazas europeas.
La tabla no podría estar más ajustada y el empate rescatado en el último suspiro en el Ciutat de València fue una muestra más de que, por cuestiones varias, al equipo se le está dando mejor competir contra rivales de mayor entidad.
Mejor contra rivales 'top'
Le ocurrió en la primera vuelta con Athletic Club, Real Betis y Real Madrid, equipos ante los que rascó más que un merecido punto tras firmar actuaciones muy competitivas. Precisamente este fin de semana se presenta una nueva oportunidad para comprobar si esa (extraña) tendencia se mantiene.
Los vascos visitan Montilivi este sábado para disputar un duelo que servirá como termómetro para ver si los 'blanc-i-vermells' se vuelven a crecer ante un rival de la zona noble de la tabla.
Para ello, eso sí, deberán afinar la puntería en área rival, una asignatura pendiente estos últimos encuentros, especialmente en el más reciente disputado en Valencia.
- Newcastle - Barcelona, Champions League: resultado y resumen del partido de octavos de final
- El Atlético se baña en oro: Apollo, una apuesta de 5.000 millones de euros
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras sobre Hansi Flick: '¿Cómo te atreves a decir esto?
- Joan Laporta frena en seco a Juanma Castaño: '¿Qué me está diciendo?
- Julia Torres ya es del Barça
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: "El nuevo Philip Lahm"
- Newcastle - Barça: polémica y reacciones en directo de los octavos de la Champions League
- Oficial: el Barça recibe la licencia 1C para abrir el Gol Nord y también la Grada d'Animació