Athletic-Girona, en directo hoy: resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports en vivo

David Raurell
XI del Girona
Míchel, que no puede contar con los expulsados Witsel y Vitor Reis, apuesta por los siguientes protagonistas:
Gazzaniga; Hugo Rincón, A. Francés, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Ivan Martín, Jhon Solís; Van de Beek, Vanat, Bryan Gil
Laporte, titular
El 'txingurri' Valverde apuesta por la siguiente alineación:
Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Adama Boiro; Vesga, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Serrano; Guruzeta
Por su parte, el Athletic de Valverde es séptimo con nueve puntos, aunque acumula tres partidos consecutivos con derrota.
Valencia (2-0), Arsenal (0-2) y Alavés (0-1) han sido esos últimos malos resultados para los 'leones'
El Girona de Míchel aterriza en Bilbao con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada.
Los catalanes tan solo han sumado un punto en las cinco primeras jornadas, situación que les coloca en el último puesto de la clasificación.
¡Bienvenidos a San Mamés!
Muy buenas tardes, ¡arrancamos el seguimiento en vivo del encuentro entre Athletic Club y Girona!
En apenas 30 minutos rodará el balón en la Catedral en un duelo entre dos equipos que llegan necesitados al encuentro.
¡Nos espera una gran tarde de fútbol por delante!
