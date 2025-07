Atento, Girona: Almada 'echa' a Lemar del Atlético

El Atlético de Madrid presentó en sociedad a su gran fichaje, Thiago Almada, ante los medios de comunicación con un detalle que no pasó desapercibido: su dorsal. El argentino, fichado por 21 millones de euros desde el Botafogo, lucirá el '11' que hasta ahora le pertenecía a Thomas Lemar, aún con contrato en la entidad hasta 2027 y muy vinculado a una posible salida rumbo al Girona en este mercado de fichajes.

Enrique Cerezo, presente en el acto, dio la bienvenida "a un campeón del mundo con Argentina" como Almada, al que le destacó su nacionalidad para animarle a hacer historia en el club. "Llegas a una institución donde varios compatriotas tuyos han dejado huella, entregándose con coraje y corazón. Confiamos en que tú también nos ayudarás a alcanzar nuestras metas. Esperamos verte triunfar aquí como ya lo hiciste fuera”, puntualizó.

Almada junto a Cerezo en su presentación / EFE

El propio Thiago respondió al presidente y a los periodistas: “Estoy disfrutando mucho de los entrenamientos y del cariño que me demuestra la gente, que refleja lo que representa este club. Desde el primer día, mis compañeros me hicieron sentir como en casa, y eso me da mucha confianza. Estoy comprometido al cien por cien y daré todo lo que tengo para aportar lo mejor al Atlético”.

SU POSICIÓN EN EL CAMPO

Almada remarcó la buena sintonía que ya ha encontrado en el vestuario: “Hay una conexión especial con los argentinos: Julián, Molina, el cuerpo técnico… Eso facilita mucho las cosas dentro del campo”. El mediapunta también habló del significado personal que tiene este nuevo paso en su carrera: “Siempre soñé con jugar aquí, y hoy puedo cumplir ese sueño. Elegí venir al Atlético de Madrid porque siento un gran afecto por este club y por su historia. Además, varios amigos míos pasaron por aquí y solía seguir sus partidos, así que fui creando un vínculo con el equipo. Cuando me dijeron que existía la posibilidad de venir, no lo pensé ni un segundo. Ahora que estoy aquí, toca demostrar por qué llegué”.

Sobre su rol dentro del equipo, el argentino explicó en qué zonas del campo se siente más cómodo: “Para mí lo fundamental es estar en el campo. Me suelo mover por la banda izquierda o como mediapunta, más hacia el centro. Este es uno de los grandes clubes del mundo, y ya noto el respaldo de la afición. Estoy conociendo poco a poco a toda la gente y se percibe claramente lo que representa el Atlético. Ángel (Correa) ya me había contado cómo es todo: el ambiente, el estadio, la ciudad…”.

En cuanto a Lemar, 'L'Equipe' ya había informado que el francés será el primer refuerzo estival del Girona. Se repartirán el 50% de su ficha, que ronda los tres millones de euros (1,5 millones cada uno). Y, así, Lemar hará las maletas y pondrá rumbo a la ciudad catalana para pasar las pruebas médicas pertinentes y firmar su nuevo contrato.