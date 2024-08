Asprilla rompe todos los récords

Pasaban pocos minutos de las cinco de la tarde cuando en el aeropuerto de Vilobí d'Onyar aterrizaba un vuelo privado procedente de Londres. De dentro bajaba Yáser Esnéider Asprilla, que en la salida de la terminal ya se hacía las primeras fotos con aficionados del Girona antes de confirmarse su fichaje por el conjunto rojiblanco.

El joven colombiano, de veinte años, todavía no ha debutado ni pisado Montilivi, pero ya forma parte de la historia del Girona porque se ha convertido en el fichaje más caro de los noventa y cuatro años de vida del club. Más de veinticinco millones pagará el conjunto gerundense al Watford para quedarse hasta el 2030 un extremo eléctrico, rápido y desvergonzado con capacidad tanto para hacer goles como asistencias. Es decir, el que quería Míchel. Una pieza que se asemejara cuanto más mejor a Savinho, la gran sensación de la temporada pasada.

Sin quererlo, Asprilla llega a Girona con una mochila muy cargada. Por un lado, la presión de ser el recambio natural de Savinho y, de la otra, la responsabilidad de ser el fichaje más caro de la historia del club. Las cifras oficiales no han transcendido, pero la operación puede partir de veinticinco millones. O más. Esto hará que Asprilla adelante Ladislav Krejci -"no pienso la presión de si soy el fichaje más caro o no", dijo en la presentación- al frente del ranking de incorporaciones más costosas. El checo costó unos doce millones, entre fijos y variables.

Quique Cárcel i Delfí Geli, dimarts a Montilivi / Marc Martí Font

Asprilla fue uno de los mejores jugadores de la Championship (segunda división inglesa) la temporada pasada. En dos cursos en Inglaterra, el colombiano ha enseñado detalles de genio. Izquierdista de gran zancada, suele jugar a pierna cambiada, por la derecha, e ir para adentro, donde es capaz de marcar con disparos desde la larga distancia.

Escurridizo, atrevido y travieso, Asprilla es el clásico extremo a quien gusta encarar el marcador y rifárselo. Con el colombiano, Míchel gana un jugador capaz de ir por las dos bandas y, si hiciera falta, también por la mediapunta. La altura (1'86 m.) le permite deshacerse por velocidad de rivales y armar la pierna con mucha velocidad. Un jugador, pues, de aquellos que gustan a los aficionados. De los que hacen ponerlos de pie y gritar «oh». La sombra de Savinho, aun así, puede ser muy alargada.

El Girona, pues, ha ganado la partida al Rennes, Leicester y Oporto para llevarse uno de los talentos más prometedores del panorama internacional. Ha tenido que salpicar fuerte, pero viendo la puntería de Quique Cárcel, por fuerza se tiene que confiar que Asprilla será un jugador importante. Paciencia, eso sí, que tiene veinte años.

Con Asprilla fichado, al Girona le quedan todavía algunos movimientos para hacer antes que se cierre el mercado. La llegada del centrocampista polivalente es la prioritaria. Míchel quiere un recambio para Iván Martín que pueda jugar de pívot y tenga características ofensivas para adaptarse a la mediapunta.

Mientras tanto, el club continuará esperando hasta el final por si el Barça necesita sacarse Èric Garcia. El que no desean Cárcel, Míchel ni ningún socio es que venga algún club estos últimos días a llevarse a golpe de cláusula Miguel Gutiérrez, Iván Martín o Viktor Tsygankov.