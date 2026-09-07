Asprilla maravilla en Girona: el fichaje más caro empieza a volar

Es un claro ejemplo de que, cuando quiere, marca la diferencia. Yaser Asprilla es el futbolista más determinante de LaLiga Hypermotion y, si mantiene el nivel, el Girona tiene muchísimo ganado. En El Molinón, el colombiano aprovechó un pase largo magistral de Gazzaniga para anotar su cuarta diana del campeonato. Cuatro goles en apenas 150 minutos, a razón de un tanto cada 37 minutos.

El colombiano aún posee la etiqueta de fichaje más caro de la historia del club: 18 millones de euros más variables que podían alcanzar los 25 'kilos'. Y pudo llegar a pesarle. Como el dorsal '10'. La dirección deportiva llevó a cabo un enorme esfuerzo económico por un extremo diferencial en su histórico debut en la Champions League, pero Yaser no acababa de explotar del todo.

Lo suyo venía siendo un 'y si' constante. Nunca terminó de asentarse. En su primera temporada apenas contribuyó con tres dianas y una asistencia en 33 partidos, mientras que en la 25/26, antes de marcharse cedido al Galatasaray en enero, marcó un gol en la Copa y dio una asistencia en LaLiga.

Su juego transmitía falta de confianza y una toma de decisiones poco convincente. La competencia era feroz y quedó relegado a un segundo plano, aun así, su cartel hizo que al Girona le llegaran un sinfín de propuestas de clubes top europeos, entre ellos un Galatasaray que puso sobre la mesa una suculenta oferta: cesión con opción de compra —en función de objetivos, a priori de fácil cumplimiento— que rondaría los 23 millones de euros.

Pero su aventura en Turquía no prosperó y regresó a la disciplina del conjunto catalán en verano. Le llovieron ofertas - Flamengo, Cruzeiro, Lille o Al Ittihad -, pero según la información de Pipe Sierra, el Girona reclamaba más de 25 millones de euros por el cafetero. Aportó que el Fulham de Arbeloa envió una oferta a último momento de préstamo con opción de compra, pero el Girona también la rechazó.

Pichichi

Que Asprilla se quedase en Girona es una de las mejores noticias que pudo recibir Quique Álvarez y el aficionado 'gironí'. Va sobrado de talento en Segunda y así lo demostró con su tanto en el Nuevo Arcángel, su doblete a la UD Las Palmas o su decisivo gol en Gijón. Desmarque a la espalda de la defensa rival, control exquisito y definición con una sutil picada para poner el 0-1.

El cafetero, ahora con el '22' a la espalda, atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Además, fue merecidamente elegido Jugador Estrella del mes de agosto por el Girona.

Noticias relacionadas

El máximo goleador de LaLiga Hypermotion, con cuatro tantos, tiene ahora como asignatura pendiente mantener este nivel de rendimiento a lo largo de la temporada. Si lo consigue, el Girona contará con un futbolista diferencial, en plena confianza y llamado a ser una pieza clave en el objetivo de regresar a Primera.