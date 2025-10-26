Asprilla, desaparecido en combate

Cuando el Girona se ha jugado la vida en el campo, Yáser Asprilla no ha sido una opción real para Michel. Ni siquiera desde el banquillo. Con el 0-2 en contra ante el Oviedo, el técnico madrileño agitó el avispero, pero el colombiano no se vistió de corto. Ese dato, por sí solo, dibuja la paradoja de un jugador llamado a liderar al equipo —el fichaje más caro de la historia del club—, pero que aún está verde para hacerlo. Y no será por oportunidades.

La primera temporada del colombiano en Girona dejó destellos de calidad que ilusionaron a la afición, pero que nunca llegaron a sucederse con una asiduidad que lo convirtiera en una pieza determinante. Tres goles y una asistencia en 33 partidos -todas sus contribuciones de gol fueron en LaLiga- y apenas 17 titularidades entre Liga y Champions demostraron que brillaba a ráfagas.

El momento de demostrar

Tras ese curso de adaptación, tanto a LaLiga como a la idea de Michel, quien ya explicó públicamente que Asprilla debía aprender conceptos a nivel táctico para ser mejor jugador, la temporada 2025-26 se presentaba como una oportunidad para demostrar realmente su capacidad de líder. Arrancó la pretemporada con buenas sensaciones, viendo portería ante el Alavés y dejando actuaciones de mucho valor, pero fue empezar la competición y perdió efecto.

Asprilla regala la victoria al Girona contra el Alavés / @GironaFC

Debutó como titular ante el Rayo Vallecano, pero fue uno de los sacrificados por la expulsión de Gazzaniga al filo del descanso. Volvió a tener dos buenas oportunidades contra Sevilla y Celta, donde disputó los 90 minutos en ambos duelos, pero tampoco cambió radicalmente la cara del equipo en ataque.

El delantero del Girona, Yáser Asprilla (d) lucha por el balón con el defensa Manu Sánchez (i) del UD Levante durante el partido de LaLiga disputado este sábado en el estadio municipal de Montilivi en Girona. / David Borrat / EFE

Antes del parón, volvió a ser titular en la victoria frente al Valencia, pero solo disputó 23 minutos contra el Barça y ni siquiera participó en un partido vital frente al Oviedo, cuando el equipo perdía 0-2 y necesitaba remontar. Michel prefirió confiar en Lemar, Stuani, Portu y Ounahi, enviando un mensaje muy claro: Asprilla es una de las últimas opciones actualmente.

Hoy, el reto para Yáser es mayúsculo: canalizar su talento y desparpajo para ofrecer un rendimiento constante que justifique su fichaje histórico y, lo más importante, rescate al Girona de una situación bastante delicada. ¿Será capaz de dar el salto definitivo?