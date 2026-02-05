El ascenso meteórico de Izan González: de Tercera RFEF al radar de Barça y Girona

Izan González (2004, Blanes) es el chico de moda. Se lo iban a rifar los grandes. Se veía venir. Su explosión en el Nou Sardenya bajo las órdenes de Aday Benítez no pasó para nada desapercibida en los despachos de Barça, Espanyol y Girona. Y sería la entidad 'gironina' quien, tras adelantarse a los culés, acabaría haciéndose con los servicios del prometedor centrocampista. Como paso previo a su llegada a Montilivi, eso sí, le tocaría vivir un 'erasmus' en Granada.

Quién diría que estaba siendo su año debut en Primera RFEF. Cedido por el Cornellà, actualmente en Tercera RFEF, se había convertido en una pieza trascendental en el esquema del exgironí Aday Benítez y estaba demostrando reunir las condiciones necesarias para ser el '6' o el '8' del futuro de un club de primer nivel.

El de Blanes tiene apalabrada su llegada a Montilivi en verano. El Girona no pudo ficharlo ahora porque habría tenido ficha con cuatro clubes distintos y la normativa no lo permite. "Los informes que tenemos de él son muy buenos, pero no vendrá ahora. El club trabaja para el futuro y la dirección deportiva está atenta a estas situaciones", aclaró Míchel hace unos días. El movimiento, un tanto enrevesado, se entiende así: se rescindió su cesión al Europa para que fuese prestado al conjunto nazarí hasta final de curso.

"Tiene muchas cosas"

Pues eso. Izan debutó con el Granada el pasado fin de semana, disputando los últimos minutos del partido contra el Racing. Causó muy buena impresión, haciendo gala de su dinamismo, su buen toque de balón y dotes de recuperación. Su nuevo técnico, Pacheta, se deshizo en elogios hacia su figura al término del encuentro que se saldó con victoria a favor del cuadro nazarí.

"Izan tiene muchas cosas. La dirección deportiva llevaba siguiéndolo hace mucho tiempo, hicimos la tentativa de comprarlo, pero apareció el Girona y se fue para Girona. Viene en calidad de cedido, es un jugador que nos gustaba mucho. Con el balón es muy limpio, conduce muy bien, te la da en tiempo y forma, tiene muy buen 'timing', cierra muy bien el cuadrado, es capaz de saltar en la presión....le auguro un futuro muy interesante a este chico", analizó.

Un ascensor

El Granada vio la luz y salió del descenso tras el triunfo ante el líder. E Izan fue partícipe de ello. Su estreno en Segunda División fue todo un ejemplo de que la vida te puede cambiar de un año para otro. Hace un par de años, con 19 añitos, militaba en las filas del FC L'Escala de Tercera RFEF, cedido por un Cornellà al que llegó en verano de 2022.

Izan González se salió en el Europa / @CEEuropa

Su talento e interesante proyección llamaron la atención de un Europa que se hizo con su préstamo este último verano y, en apenas seis meses, logró derribar la puerta del fútbol de élite. Ahora, a sus 21 años, se fogueará en LaLiga Hypermotion para, cuando se una al Girona, trate de convencer a Míchel.