Arthur no saldó sus cuentas pendientes

Un derbi con cierto 'morbo'. Arthur Melo regresaba a Barcelona. Se reencontraba - por segunda vez - con un Barça que desembolsó 31 millones de euros al Grêmio en verano de 2018. Su primera aventura europea terminó mucho antes de lo previsto, cuando hizo las maletas rumbo a Turín formando parte de una operación que también implicaba a un perfil más experimentado como el de Miralem Pjanic. Disputó 72 partidos en esas dos temporadas como azulgrana, llegando a anotar cuatro tantos y repartir seis asistencias.

Con Ernesto Valverde al mando gozó de un rol protagonista, pero sus constantes molestias en el pubis pusieron trabas a una progresión que se frenó por completo con la llegada de Quique Setién al banquillo culé. Su año debut con la Juventus fue de notable, pero fueron transcurriendo los meses y los problemas físicos volverían a condenarle. Prestado a Liverpool y Fiorentina, donde vivió dos años totalmente opuestos, pues en el cuadro 'viola' recuperó la confianza que había perdido por el camino. Y, de nuevo, vuelta a Turín.

Lamine Yamal y Arthur Melo, durante el Barcelona Girona / Valentí Enrich

No se vestía de corto desde el pasado 29 de mayo de 2024. Estaba apartado por una Juventus cuya intención desde hace varios meses era la de prescindir de sus servicios. Su relación con Motta, sin embargo, era - es - extraordinaria. Y, en enero, entró el Girona a escena. Cesión simple hasta final de curso. Convencido por un Míchel que le 'atrapó' rápido. En la primera conversación que mantuvieron, de hecho.

FUNDAMENTAL PARA MÍCHEL

Tras no participar ante UD Las Palmas - acababa de aterrizar - y Athletic Club, el técnico vallecano no podía aguantar más y decidió no reservarle más. Empezó ejercitándose con suavidad, pero quería meter una marcha más para alcanzar ese estado de forma óptimo para llegar a estar disponible en San Mamés. No pudo ser, pero esa derrota evidenció la necesidad de contar con un centrocampista organizador. Un jugón como Arthur.

Arthur, en su primera titularidad en Liga ante el Girona / EFE

Minutos de tanteo contra Getafe, Real Madrid y Celta. Y, a partir de ahí, Míchel le cedió las llaves de la sala de máquinas. Titular en el RCDE Stadium y en la visita del Valencia, pero no estuvo más de 70 minutos sobre el césped. Iba dejando destellos interesantes, aportando finura y tranquilidad con balón. Gran precisión en el pase, rozando el 90% de acierto. Eso sí, los resultados no estaban ayudando demasiado, pues el Girona encadenaba seis partidos sin ganar (dos derrotas y tres empates).

UN REGRESO 'DESCAFEINADO'

En Montjuïc sería titular. Sobre todo teniendo en cuenta el 'problemón' que tenía Míchel en el centro del campo: ni Iván, ni van de Beek ni Oriol estarían disponibles. Ejerció de pivote, arropado por Yangel y Arnau, que se metía por dentro cuando el equipo tenía el balón. Todas las miradas apuntaban a un brasileño que, sin embargo, estuvo más bien ausente en su regreso a Barcelona.

En una primera mitad en la que el Girona ni olió la posesión, Arthur poco pudo hacer. Ya en el segundo asalto, entró más en contacto con el balón, aunque se le vio constante superado por los centrocampistas rivales. Míchel decidió sustituirle en el 71', dando entrada a Jhon Solís en su lugar.

Arthur, tras Lamine Yamal / Valentí Enrich

Se marchó del césped de Montjuïc entre pitos, despedido por una afición que se acordó de su paso como azulgrana. Acertado en el pase (15/17), ganador de cinco de nueve duelos posibles y cuatro pérdidas, pero bastante intrascendente para un Girona que se vio superado en prácticamente todas las facetas del juego por el Barça.