Arthur no quiere distracciones

Tan cierto es que el Girona hizo un esfuerzo económico importante para traer a Arthur Melo en invierno como que el Real Betis tiene una 'espinita' clavada con la 'no' llegada del brasileño. Cedido por la Juventus hasta final de temporada, con quien tiene contrato hasta verano de 2027, el centrocampista de 28 años acabó en Montilivi después de despertar mucho interés en tierras verdiblancas. Sin embargo, ahora está completamente centrado en el cuadro que dirige Míchel.

A veces, las cosas se deciden por cuestión de detalles. Precisamente por uno, Arthur no firmó por el Betis. El equipo de las Trece Barras había incorporado a Antony, quien además de destacarse como una inversión importante, ocupó una plaza de extracomunitario que impidió la llegada del centrocampista. El ex del Barça, entre el Santos de Neymar y el Girona, no dudó en elegir al cuadro catalán.

Arthur, durante su presentación con el Girona / @gironaFC

Cedido sin opción de compra, Arthur trabaja intensamente para seguir sumando minutos y ganarse un hueco en el once de un Míchel que ya le dio minutos contra Getafe (21'), Real Madrid (34') y Celta (36'). SPORT ha podido saber que el brasileño está muy feliz en Girona, donde está a gusto con la afición, el equipo y cómodo en la ciudad. Rumores a un lado, solo piensa en aprovechar al máximo la primera titularidad que tenga y en exprimir todo lo posible su cesión tras la inactividad en Turín.

Arthur, durante su debut en Montilivi / @arthurhmelo

La sensación es que aún está aterrizando en su nueva realidad, por lo que aún es muy pronto para pensar en el futuro. Así lo explicó Quique Cárcel en rueda de prensa: "Por parte mía y del míster no es imposible que pueda continuar. La idea es que hablemos en verano y que quizás pueda seguir, pero eso dependerá de su rendimiento. Lo que sí será un problema es pagar la ficha, que es bastante importante”.

El rol que le quiere dar Míchel

Antes de hablar de dinero, tocará ganárselo en el campo. Míchel lo ve como pivote o segundo centrocampista, algo más alejado del área, posición que ha ocupado en otras etapas de su carrera. El madrileño quiere aprovechar su dominio de balón, su conducción para romper líneas y su capacidad para no perder balones en situaciones comprometidas. No tiene a un futbolista de su perfil en la medular.

Arthur, durante el partido contra el RC Celta / EFE

Poco a poco, Arthur va cogiendo ritmo competitivo y su primera titularidad podría llegar en el duelo contra el Espanyol, el próximo lunes 10 de marzo en el feudo perico. El Girona no quiere descolgarse de la lucha por Europa y para ello necesita retomar el camino de la victoria.