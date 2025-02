Arthur: "La primera conversación con Míchel fue clave"

Arthur Melo ya es jugador de pleno derecho de la plantilla del Girona. Como veníamos informando en SPORT, el brasileño quedó encantado con la propuesta del club catalán y no se lo pensó, pues tenía clarísimo que su deseo no era otro que el de seguir compitiendo al máximo nivel en Europa. El proyecto de Míchel le viene como anillo al dedo, encaja a la perfección con su perfil de centrocampista jugón, capaz de construir y organizar la jugada desde atrás. Así, Girona y Juventus llegaron un acuerdo para incorporar a Arthur Melo en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio de 2025. Misma fórmula que con la Fiorentina, erasmus que le sentó de fábula.

Ya inscrito en LaLiga, disfrutó de la victoria de su nuevo equipo ante la UD Las Palmas desde el palco de Montilivi. Y el martes se estrenó, al fin, en un entrenamiento con sus nuevos compañeros. Sonrisa de oreja a oreja y ilusión inmensa por "sacar mi mejor versión". Tanto Delfí Geli como Quique Cárcel le dieron la bienvenida al club en la rueda de prensa de su presentación, agradeciéndole "la confianza y el deseo de venir a un proyecto en crecimiento".

LA PROPUESTA DEL GIRONA, CLAVE

"Me hace mucha ilusión venir a un equipo que está creciendo. Es un placer estar aquí. Mi primera conversación con Míchel fue muy importante", arrancó. "Quiero hacer las cosas bien aquí, durante estos cuatro-cinco meses que estaré. Me ha gustado mucho el staff y los compañeros. Poc a poc [risas]. Luego ya hablaremos", expresó sobre la posibilidad de fichar definitivamente en verano.

El centrocampista brasileño Arthur Melo ya se entrena con el Girona / girona fc

No juega un partido oficial desde el pasado 29 de mayo de 2024. Su ilusión por volver a sentirse futbolista es total, pese a vivir meses duros y echar mucho de menos el día a día. El apoyo incondicional de su gente le ayudó a "aprender de los momentos dificiles y disfrutar los buenos". "A nivel físico no tengo ninguna molestia, pero me falta ritmo de juego. He tenido profesionales a mi lado que me ayudan. Estoy a disposición del míster", comentó sobre la posibilidad de concretar la fecha de su debut.

'MULTIUSOS' EN LA MEDULAR

"Ya miraba los partidos antes de venir, y no lo digo por hacer la pelota al Míchel [risas]. Es el fútbol que a mí me gusta, mucha posesión. Me gustó mucho lo que vi [el lunes contra las Palmas]". Dejó claro que puede jugar en cualquier posición de la medular, "dónde me vean". "En el Barça jugaba de interior izquierdo", aclaró.

Arthur Melo ya es jugador del Girona / GironaFC

Asimismo, cree que militar en la Serie A o en la Premier League le ha venido muy bien para mejorar aspectos de su juego. Tras esa comparecencia pública, se vistió de corto y pisó por primera vez el césped de Montilivi ante la atenta mirada de un centenar de aficionados. Con el '12' a las espaldas, por cierto.