Arthur se machaca para enfrentarse al Barça

Arthur Melo llegó al Girona con algunos interrogantes por su complicada situación en Turín. Apartado por la Juventus, el centrocampista brasileño no disputaba un partido oficial desde el 29 de mayo del año pasado: la final de la Conference League con la Fiorentina, club en el que estuvo cedido durante la temporada 2023-24. Sin embargo, al cuadro catalán no le tembló el pulso para traerlo cedido en enero. Míchel, enamorado de su calidad y su visión de juego, no dudó en aprovechar la oportunidad de incorporarlo.

Algo falto de ritmo pero con toda la ilusión del mundo para reivindicarse y poder demostrar, como hizo en Florencia, que está más que capacitado para rendir a buen nivel en las grandes ligas europeas, el ex del Barça se puso el mono de trabajo desde el primer día.

Arthur Melo, luchando con Andre Almeida / EFE

Su primera oportunidad llegó el 14 de febrero, en la derrota por 1-2 ante el Getafe. Disputó 22 minutos en los que dejó buenas sensaciones. En el siguiente duelo, en un escenario de lujo como el Santiago Bernabéu (2-0), sumó otros 35 minutos de calidad a sus piernas. Poco a poco, se vislumbraba el plan del Girona, ir aumentando la carga de minutos de juego paulatinamente, y el rol que Míchel busca que cumpla en su Girona, el de pivote.

¿Titular indiscutible?

Frente el Celta, en su tercer partido como 'gironí', participó 37 minutos en los que el Girona consiguió empatar el partido (2-2) y ante el Espanyol ya fue titular, su primer gran objetivo. 69 sumó ante el conjunto perico (1-1) en los que mostró su buen pie, su calidad para sacar el balón jugado en una posición de riesgo como es la de pivote y su mejora de ritmo competitivo.

Por ello, Míchel no dudó en volverlo a elegir como titular en el último choque antes el parón, contra el Valencia (1-1). Una hora jugó un Arthur que ha aprovechado los compromisos internacionales para conocer mejor la ciudad y entrenarse en solitario para afianzarse en el once de Míchel y llegar en la mejor forma posible al crucial duelo contra el Barça en Montjuïc, el próximo 30 de marzo (16:15 horas).

Arthur ha caído de pie en Girona. Está encantado con el equipo y con todo lo que le rodea. Necesitaba volver a sentirse importante, y lo está conseguido. Por delante, tendrá uno de los tests más exigentes que se puede encontrar en LaLiga: el Barça de Hansi Flick. ¿Será capaz de exhibir toda su magia ante el que fue su equipo entre 2018 y 2020?