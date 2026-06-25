El Arsenal volverá a Montilivi como rival del Girona en el Trofeo Costa Brava

El Arsenal volverá a Montilivi. Un año y medio después de visitar el estadio del Girona en la fase de liga de la Champions, el conjunto londinense será el rival de los rojiblancos en la 49ª edición del Trofeo Costa Brava, que se disputará el sábado 1 de agosto a las ocho de la tarde. El partido servirá también como presentación oficial del primer equipo gerundense ante su afición en el inicio de la nueva temporada.

El duelo contará con un cartel de lujo. El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, llegará a Girona como uno de los equipos de referencia del fútbol europeo actual. El conjunto inglés viene de proclamarse campeón de la Premier League por primera vez desde 2004 y de alcanzar también el subcampeonato de la Champions, en una temporada que ha confirmado su regreso definitivo a la primera línea continental.

La visita de los gunners permitirá revivir el recuerdo, todavía reciente, de la noche europea vivida en Montilivi el 29 de enero de 2025. Aquel día, en la última jornada de la fase de liga de la Champions, el Girona compitió contra el Arsenal en un escenario histórico para el club. Arnaut Danjuma adelantó a los gerundenses, pero el equipo de Arteta remontó antes del descanso con un penalti transformado por Jorginho y un gol de Ethan Nwaneri. El 1-2 final permitió al Arsenal asegurarse el acceso directo a los octavos de final y puso punto final al camino europeo del Girona en Montilivi.

Ahora, el reencuentro tendrá un contexto muy diferente. No será una noche de Champions, sino una cita de pretemporada, pero el atractivo del rival convierte el Trofeo Costa Brava en una de las primeras grandes fechas del calendario veraniego para la afición gerundense. El Arsenal combina talento, experiencia y un modelo de juego consolidado bajo la dirección de Arteta, y representará una prueba de máxima exigencia para un Girona que todavía estará en fase de construcción, bajo la dirección de Quique y Òscar Álvarez, con el reto de regresar a Primera División tras el descenso.

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La 49ª edición del Trofeo Costa Brava tendrá, además, un componente conmemorativo, ya que estará vinculada al 150º aniversario de Estrella Damm. El club ha anunciado que las entradas para el partido se pondrán a la venta en los próximos días. Para el Girona, el encuentro será la primera gran puesta en escena en casa antes de comenzar la competición oficial. Para la afición, una nueva oportunidad de ver en Montilivi a uno de los grandes clubes europeos. Y para el torneo, un rival del máximo nivel que refuerza el prestigio de una cita histórica del fútbol gerundense.