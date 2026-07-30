El Arsenal provocará el primer lleno de la nueva temporada en Montilivi

No será en la Champions como la última vez, pero la visita del Arsenal a Montilivi sigue causando furor incluso con el Girona en Segunda División. El club rojiblanco ha informado este mediodía de que se han agotado las entradas generales para el 49.º Trofeo Costa Brava-150 Aniversario de Estrella Damm, que se disputará este sábado 1 de agosto a las 20.00 h, y solo quedan disponibles las localidades VIP.

El partido contra el conjunto gunner supondrá también la presentación del nuevo Girona de Quique Álvarez ante la afición, en un estadio que registrará el primer lleno de la temporada 2026-27, aunque con menos capacidad que el curso pasado debido a la retirada de la grada supletoria del Gol Sur.

Asimismo, se espera la presencia de numerosos turistas de distintas nacionalidades que están pasando sus vacaciones en la Costa Brava en plena temporada alta y aprovecharán la ocasión para disfrutar de cerca de buen fútbol, con el campeón de la Premier y subcampeón de la Champions League como gran atractivo.

Los de Mikel Arteta, que se impusieron por 1-2 en su anterior visita, disputarán ante el Girona su primer amistoso de la pretemporada, con el Trofeo Costa Brava en juego, mientras que para los gerundenses este será el quinto encuentro antes del inicio de la Liga.

Los de Quique Álvarez suman dos empates, ante el Al-Qadsiah (0-0) y el Castellón (3-3); una victoria frente al Olot (1-3), y una derrota contra el Alavés (0-1).

Fuente: Diari de Girona