Arrasate: "Es una gozada ver al Girona"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha pedido “el compromiso de los once” futbolistas ante el Girona para dar un golpe sobre la mesa en casa del segundo clasificado. “Sigue siendo un equipo muy firme y reconocible. Es un buen partido para poner a prueba nuestra mejoría y nuestra mejora defensiva”, ha iniciado el técnico de Berriatúa a un día de medirse al segundo clasificado.

Del Girona, Arrasate ha dicho que es “una gozada verlo jugar. Es un equipo súper atractivo y valiente. En casa, coge muchos riesgos y tiene un montón de argumentos ofensivos, que son difíciles de parar. El reto de mañana es mayúsculo”.

Opina que sus resultados “están siendo buenos, al igual que el estado de ánimo”, por lo que Osasuna va “con toda la ilusión del mundo” de “hacer un buen partido y de demostrar que estamos en un buen momento”.

Mejoría defensiva de Osasuna

“Tenemos que poner todo eso de manifiesto mañana. Esa mejoría defensiva, esa eficacia y agarrarnos a los partidos como lo estamos haciendo. Tenemos una prueba para ello”, ha continuado un Arrasate que piensa que la de mañana “es una prueba de fuego”.

“Llevan tiempo con esa idea. Este año han dado un paso al frente con variantes interesantes y difíciles de frenar. Tiene buenos futbolistas con una idea consolidada y un entrenador que cree en eso”, ha indicado sobre el conjunto catalán que dirige Míchel Sánchez.

Arrasate ha manifestado que su equipo debe tener “la personalidad” de atacar al Girona con el objetivo de “llevar la iniciativa” para así hacerles “daño”. “Tenemos que intentar que ellos no estén cómodos, porque, si no, disfrutan. Cuando disfrutan, las noticias para los rivales son muy malas”, ha añadido.

De su renovación, Arrasate ha explicado que “pronto hablaremos otra vez (con el director deportivo) para poner encima de la mesa lo que ve cada uno. Tampoco ha sido una semana como para pensar mucho en eso”.

“No se trata de alargar o de ganar tiempo. No son cosas normales. Braulio me traslada, yo lo proceso, pienso, hablo con mi gente, le doy unas vueltas, me sentaré con él y pronto se sabrá”, ha continuado.

“Después de seis años tengo que estar convencidísimo para seguir, porque creo que es lo mejor para Osasuna también, y en eso estamos. Tengo que saber cómo respira el vestuario, cuál es el plan del club, cómo puede ser la planificación, la temporalidad de esa oferta, son muchas cosas”, ha comentado sobre su posible renovación, agradeciendo el “compromiso” del grupo.