Arnau Martínez: "En Vallecas transmitiremos que vamos a por todas"

Con 23 años, Arnau Martínez es uno de los siete futbolistas más jóvenes de la plantilla del Girona. Tiene la misma edad que Alejandro Francés y Hugo Rincón; más jóvenes que él son Joel Roca (20), Claudio Echeverri (20), Vitor Reis (20) y Vladyslav Krapyvtsov (20). Sin embargo, el defensa maresmense ha adquirido una veteranía en las seis temporadas que lleva en el primer equipo —debutó en diciembre de 2020 en un partido de Copa y en marzo de 2021 en Segunda División— que no solo le hace indispensable sobre el terreno de juego, estando siempre a disposición del equipo y cumpliendo en la posición donde Míchel Sánchez le necesite, sino que lo sitúa a la altura de leyendas como Cristhian Stuani o Cristian Portugués ‘Portu’.

Arnau Martínez ha asumido el rol de capitán y, aparte de ser el encargado de llevar el brazalete en los partidos, lo ha hecho con todas las consecuencias. En esta ocasión, el lateral derecho del Girona —aunque esta temporada también se le ha visto de lateral izquierdo, central o pivote— ha tomado la palabra en uno de los momentos más delicados del conjunto rojiblanco, que tras encajar tres derrotas consecutivas se ha visto abocado a luchar por evitar el descenso en el último tramo de liga.

"El equipo está concentrado, motivado y feliz. Nos quedan cuatro finales para el objetivo, que lo tenemos claro: es la salvación. Se ve en los entrenamientos, que la gente va de verdad, y es lo primero que queremos transmitir el lunes en Vallecas. A partir de ahí, nos quedarán tres finales más y dependiendo de lo que pase podremos estar más cerca del objetivo o nos tocará remar más que nunca. Necesitamos a todo el mundo", aseguró Arnau Martínez en declaraciones a los medios del club.

El Girona cerrará la jornada 35 ante el Rayo Vallecano sabiendo que una victoria le permitiría volver a tomar aire, ya que se colocaría con cuatro puntos de margen respecto al primer equipo que descendería, ahora mismo el Alavés, y sumaría 41 puntos en la clasificación antes de enfrentarse a la Real Sociedad, Atlético y Elche.

Teniendo en cuenta que en los últimos tres partidos los gerundenses no han mostrado su mejor versión y, seguramente, han perdido por tener menos intensidad que sus rivales y cometer errores graves en defensa, el joven capitán defendió que "yo lo que puedo transmitir es lo que he vivido. El año pasado también sufrimos. Creo que este escudo, nuestra ciudad, nuestra afición y toda la gente de Girona merece estar en Primera División. Somos una ciudad de Primera, un club de Primera y una afición de Primera, así que tenemos que remar todos juntos para conseguir esta permanencia".

En este sentido, Arnau Martínez insistió en la importancia de contar con el apoyo de los aficionados y de seguir llenando el estadio en los dos últimos partidos que quedan en casa. "Pediré lo mismo que pasó el otro día contra el Mallorca, aquí, en casa. Los necesitamos a todos. Es verdad que, a veces, cuando el equipo no va bien, es difícil animarnos, pero la realidad es que es cuando más los necesitamos. Montilivi tiene que ser un fortín para nosotros. La afición nos ayuda muchísimo, es como el jugador número 12 para nosotros y la necesitamos más que nunca", apuntó.