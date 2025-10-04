Arnau le da una alegría a Míchel con el Barça a la vista

Y llegó. Llegó el primer triunfo de la temporada. Un Girona sólido y práctico - y que tiró de orgullo y coraje - sumó sus primeros tres puntos ante un Valencia peleón hasta el último suspiro. Si esta va a ser la puesta en escena del Girona a partir de ahora... el aficionado puede respirar tranquilo. El pasado está enterrado y, como suele recordar Míchel, hay que "mirar hacia delante". Tres puntos de oro para salir del pozo (2-1).

Míchel salió con el sistema que tanto rédito le dio estos últimos partidos. Un 3-4-3 - o un 5-2-3, depende cómo se mire - con las novedades de Arnau y Asprilla por Hugo Rincón y el lesionado Ounahi, recuperando ambos la titularidad tras dos suplencias consecutivas. Y una buena entrada (10.867 espectadores) en Montilivi, que ya vio brotes verdes en el empate ante el Espanyol y festejó un triunfo cinco meses después.

Inicio accidentado

Era el día. Así lo demostró un Portu que tiró de coraje para ganarle la carrera a Diakhaby y a punto estuvo de sorprender a un atento Agirrezabala con una picadita. Ni cinco minutos habían transcurrido que el central valencianista tuvo que pedir el cambio tras sentir un pinchazo en dicha acción. Y entró Copete en su lugar.

Un contratiempo que también le tocaría sufrir al Girona con Alejandro Francés como protagonista. Se torció el tobillo en un lance defensivo con Diego López y, pese a probarse durante unos minutos, finalmente abandonó el terreno de juego para dejar su sitio a Hugo Rincón, que ocuparía el carril y sería Arnau quien actuaría de central.

Genialidad de Vanat

La dirección deportiva del Girona acertó de pleno con Vladyslav Vanat. Al César lo que es del César. Mojó en su debut en Balaídos y demostró que era el 'killer' que tanto necesitaba la plantilla tras el adiós de Dovbyk. Apuntaba maneras. Y se sacó una genialidad de su chistera para poner por delante a los suyos ante el Valencia. Cazó el rechace de la zaga che tras el envío en largo de Vitor Reis, se zafó de su par con un recorte de 'crack' y clavó un derechazo por la mismísima escuadra.

Reacción che

Los de Carlos Corberán salieron de vestuarios con una marcha más. El Girona fue reculando y llegó el tanto de Diego López. Danjuma cambió de ritmo ante Vitor Reis y centró un balón que remató el ariete valencianista. Jarro de agua fría para los de Míchel, sostenidos, una vez más, por un Gazzaniga imperial que firmó dos paradas de mérito ante el asedio inicial che.

GIRONA, 04/10/2025.-El centrocampista del Girona Arnau Martínez, celebra su gol contra el Valencia durante el partido de la jornada 8 de la LaLiga EA Sports entre el Girona FC y el Valencia, este sábado en el estadio municipal de Montilivi.-EFE/ David Borrat / David Borrat / EFE

El equipo no bajó los brazos y sacó petróleo de una acción a balón parado muy bien botada por Asprilla. Vanat estrelló su remate en Agirrezabala y Arnau recogió el rechace y mandó el balón a guardar. Respuesta inmediata de un Girona que tiró de orgullo para defender el resultado con uñas y dientes, y con un hombre menos en los últimos veinte minutos - diez de añadido - ante la expulsión por doble amarilla de Iván Martín. Un parón que sentará de lujo... y visita a Montjuïc.