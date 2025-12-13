Arnau, un centenario precoz: de frustrar a Vinicius a ser "el jugador más importante"

"Remuntada d'orgull", así calificó el Girona la epicidad que se vivió durante la noche del viernes en Anoeta. Eran más bien pocos los que pensaron que el equipo le podía dar la vuelta al tanto inicial de Gonçalo Guedes, pero sacó a relucir su carácter competitivo - inexistente en Elche - para sumar tres puntos importantísimos para tomar aire en la clasificación y recuperar las sensaciones perdidas en una semana horrorosa. Primer triunfo a domicilio, por cierto.

Fue el último servicio de Azzedine Ounahi en 2025. No es un adiós, sino un 'hasta luego', pero lo cierto es que el Girona va a echar tremendamente de menos a, sin exageración alguna, uno de los mejores futbolistas de LaLiga EA Sports. El marroquí, de exquisito talento y con un abanico de recursos descomunal, asistió a Viktor Tsygankov en el 1-1 y dio vida al equipo con su omnipresencia sobre el verde.

Ni que decir tiene que su ausencia pesará en un Girona que recibe al Atlético de Madrid el próximo fin de semana e iniciará el año visitando Son Moix o enfrentándose a Osasuna. Pero en el Reale Arena volvió a brillar un Arnau Martínez que no podría representar mejor el 'orgull gironí'. Bajo el cielo de Donostia, precisamente, alcanzó los 100 partidos con la elástica 'blanc-i-vermella' en Primera División... con 22 años y 231 días.

Un hito que debe valorarse. Se convirtió en el futbolista más joven en lograr dicho récord, por delante de figuras como Aleix Garcia (26 años y 189 días) o Iván Martín (26 días y 253 días). Y que no quede en el olvido que es el capitán - con permiso de Stuani o Portu -. Una madurez precoz, la suya.

'Orgull gironí'

Ya ni sorprende. Como tampoco lo hace su polivalencia, muy bien valorada por un Míchel que sabe que, lo ponga dónde lo ponga, cumplirá con creces. Lateral derecho, central, mediocentro... o lateral izquierdo, como en sus inicios, bajo la batuta de Francisco. En el Lluís Companys, por necesidades de la plantilla, acompañó a Witsel en el doble pivote. Y lejos de ser un recurso de garantías, rindió a las mil maravillas en el eje ante Betis o Madrid ante la baja de Daley Blind. Que se lo digan a un Vini Jr. que fue secado por completo en Montilivi.

Arnau secó a Vinicius en Montilivi / @arnaueti4

En Anoeta, Míchel adelantó su posición y el de Premià de Dalt demostró, una vez más, su admirable inteligencia táctica. El técnico vallecano, asismismo, tuvo un bonito detalle con él tras el triunfo: “El jugador más importante de este equipo a día de hoy es Arnau, es el que mejor entiende el fútbol atacando y defendiendo. Ounahi es muy bueno atacando, pero el alma y el corazón del equipo son Arnau, Stuani o Iván. El otro día por eso lo eché de menos”.