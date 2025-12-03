Arnau se baja de la Copa por un proceso febril

El Girona puso rumbo esta mañana a tierras gallegas para medirse esta noche al Ourense CF en la disputa de la eliminatoria de segunda ronda de la Copa del Rey. Una expedición 'gironina' con gran presencia del filial y con varias bajas sensibles - sea por lesión o descanso - entre ellas la de un Arnau Martínez que se cayó a última hora de la lista de Míchel por culpa "de un proceso febril", tal y como informó en club en un comunicado.

El cuadro catalán, con la moral reforzada tras el trabajadísimo empate ante el Real Madrid, visita O Couto con la convicción de solventar la eliminatoria y de evitar a toda costa que suceda lo que ocurrió en Las Gaunas en la anterior edición.

El técnico vallecano citó a hasta ocho chicos del filial, varios de ellos ya habituales, como son los casos de Andreev, Gibi, Lass, Papa, además de Juan Arango, Antonio Salguero, Javi Sarasa y Pol Arnau - héroe del Logroñés el pasado curso -.

Se quedaron fuera de la convocatoria - además de los ya lesionados - Àlex Moreno, Axel Witsel y Azzedine Ounahi, a quienes Míchel decidió dar descanso debido a la acumulación de minutos. Regresa, eso sí, un Jhon Solís que causó baja ante el cuadro de Xabi Alonso por culpa de un esguince de tobillo. Son hasta 12 (nueve por lesión y tres por precaución) los futbolistas de la primera plantilla que no están disponibles esta noche.

Comodín

La del Premià de Dalt es una ausencia sensible para un Míchel que no solo tendrá que prescindir de los servicios de uno de sus pilares, sino del 'comodín' por excelencia de la plantilla. Encadena dos partidos como central y, ante los blancos, firmó un partido de sobresaliente, conteniendo a las mil maravillas a futbolistas de la talla de Vinicius, Mbappé o Rodrygo.

Arnau Martínez en una jugada durante el partido ante el Madrid / EFE

Ya fue una solución de garantías en el Lluís Companys, escenario en el que acompañó a Witsel en la medular. Su inteligencia táctica, (precoz) madurez y manejo de los tiempos le convierten en una pieza indispensable en este Girona.