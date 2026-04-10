Arbeloa no se fía del Girona: "No estamos para probaturas"

Eder Militão, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham serán titulares esta noche. Así lo confirmó Álvaro Arbeloa en rueda de prensa. Para el técnico, la mejor manera de preparar la remontada en Múnich es "hacer un gran partido con nuestra gente y sacar un gran equipo". Enfrente estará un Girona que ya rascó un punto muy meritorio en Montilivi y que llega tras firmar una actuación excelente ante el tercer clasificado, el Villarreal.

Míchel fue realista y aseguró que "nunca es fácil jugar en el Bernabéu y nunca es buen momento para ir". "Espero su mejor versión", añadió. Sin Vanat, que dijo adiós a la temporada al sufrir una lesión tendinosa en el isquiotibial y un Blind que tiene muy complicado llegar, el preparador madrileño afronta un ambicioso reto: ganar en el Bernabéu. Todavía no lo ha conseguido como entrenador ni lo logró como jugador.

Ounahi, el mejor jugador del Girona contra el Madrid / EFE

A Míchel no le queda otra que prescindir de su máximo artillero y dar galones a un Abel Ruiz que ante el Villarreal demostró estar preparado para la causa. "Stuani está cogiendo una mejor versión", detalló. Además, Fran Beltrán no entrenó ayer porque "está cansado". Sin embargo, los Witsel - jugó el lunes su mejor partido -, Ounahi, Tsygankov o un Iván Martín que regresó a la titularidad por todo lo alto, están en un excelso estado de forma.

El marroquí es el futbolista más diferencial del conjunto catalán y marcó un golazo en la primera vuelta. Pegadito en banda, fue una amenaza constante para el cuadro 'groguet'. Lo sufrió Xabi Alonso en Montilivi... pero seguro que Arbeloa habrá tomado nota. Más le vale.

"No pienso en rotaciones"

En Chamartín no pueden permitirse más errores. El Barça reina en lo más alto con siete puntos de ventaja respecto a los blancos, que cayeron estrepitosamente en Son Moix el pasado fin de semana. "Sabemos que cada partido es clave y hay menos margen de error", garantizó el preparador salmantino. Por ello, no se guardará nada esta noche.

"No estamos para probaturas, queremos que llegue el partido de Múnich y probar de lo que somos capaces. Antes nos tenemos que centrar en el partido de mañana, el partido del miércoles empieza mañana", garantizó en la previa. Dicho de otra forma: no habrá rotaciones.

Arbeloa se juega el cuello el próximo miércoles, pero otro tropiezo en LaLiga podría significar el adiós definitivo al título: "Quiero salir a ganar, no pienso en rotaciones, en el partido siguiente, y voy a sacar un equipo a la altura de ello". Al parecer, en el vestuario tienen ganas de revancha porque "fue un resultado que no fue el esperado".

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Este Girona ha demostrado ofrecer un plus de competitivad y exigencia ante los grandes. Sin embargo, como ya advirtió Míchel en la previa de la visita del Villarreal: “Siempre que hemos ganado, hemos dejado de hacerlo después”. Así que imaginen lo que supondría lograrlo en el Bernabéu. Solo imagínenlo…