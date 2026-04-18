El aplaudido discurso de Míchel frente a internos en la cárcel: "Lo único que pido es una nueva oportunidad"

Míchel Sánchez es un gran entrenador, pero ante todo una gran persona. Su calidad humana es única, así lo demuestra su cercanía y sensibilidad hacia los demás. Día tras día se encarga de recordar la importancia de valorar que el Girona esté en Primera División, de no olvidar de dónde venimos y de comprender las dificultades que muchas personas enfrentan para salir adelante, especialmente quienes proceden de entornos humildes como Vallecas, su barrio de origen.

El entrenador del Girona ofreció un interesante y aplaudido discurso tan interesante como aplaudido ante los internos del Centre Penitenciari Puig de les Basses, en el marco de un partido que “permitió crear un espacio de convivencia, respeto y trabajo en equipo, poniendo en valor el papel del deporte como herramienta de inclusión, educación y cohesión social”, tal y como destacó el club.

"Es un placer estar aquí. Vengo de un barrio muy humilde de Madrid, Vallecas y sé que muchas veces la sociedad nos pone en muchos problemas y es difícil salir de situaciones", arrancó.

"Lo único que pido para cada uno de vosotros es una nueva oportunidad. Que seáis capaces de volver a esa sociedad con un buen puesto de trabajo, con una situación mucho más cómoda de la que habéis vivido a lo largo de vuestra vida", continuó.

El entrenador insistió en la necesidad de “tener la conciencia de poder ayudar a quien lo necesita” y recordó que “Vallecas es un barrio de inmigrantes donde acogemos muy bien a la gente; se sienten como en casa”. “Me da la sensación de que muchas veces no tenemos la capacidad de mirar a nuestro lado para ayudar a los demás”, concluyó.

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Un mensaje que va más allá del fútbol y que define a Míchel: alguien que no solo entrena y forma, sino que también inspira personas y recuerda, con hechos y palabras, que siempre es posible empezar de nuevo.