GIRONA
El aplaudido discurso de Míchel frente a internos en la cárcel: "Lo único que pido es una nueva oportunidad"
El preparador del Girona dedicó unas palabras en las que subrayó la importancia de ofrecer una “nueva oportunidad” durante la visita del club al Centre Penitenciari Puig de les Basses
Míchel Sánchez es un gran entrenador, pero ante todo una gran persona. Su calidad humana es única, así lo demuestra su cercanía y sensibilidad hacia los demás. Día tras día se encarga de recordar la importancia de valorar que el Girona esté en Primera División, de no olvidar de dónde venimos y de comprender las dificultades que muchas personas enfrentan para salir adelante, especialmente quienes proceden de entornos humildes como Vallecas, su barrio de origen.
El entrenador del Girona ofreció un interesante y aplaudido discurso tan interesante como aplaudido ante los internos del Centre Penitenciari Puig de les Basses, en el marco de un partido que “permitió crear un espacio de convivencia, respeto y trabajo en equipo, poniendo en valor el papel del deporte como herramienta de inclusión, educación y cohesión social”, tal y como destacó el club.
"Es un placer estar aquí. Vengo de un barrio muy humilde de Madrid, Vallecas y sé que muchas veces la sociedad nos pone en muchos problemas y es difícil salir de situaciones", arrancó.
"Lo único que pido para cada uno de vosotros es una nueva oportunidad. Que seáis capaces de volver a esa sociedad con un buen puesto de trabajo, con una situación mucho más cómoda de la que habéis vivido a lo largo de vuestra vida", continuó.
El entrenador insistió en la necesidad de “tener la conciencia de poder ayudar a quien lo necesita” y recordó que “Vallecas es un barrio de inmigrantes donde acogemos muy bien a la gente; se sienten como en casa”. “Me da la sensación de que muchas veces no tenemos la capacidad de mirar a nuestro lado para ayudar a los demás”, concluyó.
Un mensaje que va más allá del fútbol y que define a Míchel: alguien que no solo entrena y forma, sino que también inspira personas y recuerda, con hechos y palabras, que siempre es posible empezar de nuevo.
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