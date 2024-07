Anuncio inminente por Misehouy

El nuevo proyecto del 'EuroGirona' ya va tomando forma. Tras las llegadas de Kreijci y Abel Ruiz, el club catalán se prepara para dar la bienvenida a Gabriel Misehouy. El jugador neerlandés llegó ayer a Girona y se espera que pase el reconocimiento médico durante el próximas horas.

Misehouy, de 18 años, llegará con la carta de libertad después de acabar su contrato con el Ajax de Ámsterdam y firmará un contrato de larga duración, hasta 2029. Esta pasada temporada ha disputado 13 partidos con el filial donde ha conseguido siete goles y tres asistencias.

Lleva sin jugar desde enero por no querer renovar su contrato. Sus pretensiones económicas eran muy altas y el club neerlandés no estaba por la labor de destinar un suelto alto por un jugador que todavía no ha disputado minutos con el primer equipo. Aun así, su proyección le coloca como uno de los jugadores con más futuro del país. Ha rechazado ofertas de equipos como el Lille para jugar con el Girona.

Es mediocampista y su posición habitual es la de mediapunta, aunque también ha jugado como extremo izquierdo en algunos partidos con el Ajax. Destaca por ser muy habilidoso, con una buena visión de juego y un tiro potente. Una gran incorporación para Míchel, que tendrá la misión de pulir las habilidades de este joven jugador.

Tras el anuncio del neerlandés, se espera que el Girona también haga oficial la llegada de uno de sus compatriotas: Donny Van de Beek. El ex del Manchester United, que está en las conversaciones finales sobre su contrato con el club catalán, firmará para las próximas cuatro temporadas y llegará como el recambio natural de Aleix García, tras su marcha al Leverkusen.

La operación dependerá de sus primas de rendimiento, por lo tanto, los de Míchel pagarán un precio base de 500.000 euros. Si lo hace bien, su precio final rondará los 10 millones.

Los 'Albirrojos' volverán a la actividad el próximo miércoles 10 de julio, y se espera que Misehouy se ponga ya bajo las órdenes de Míchel junto a los compañeros que no han sido convocados con sus selecciones.