El año de Blind: de líder... a 'olvidado'

Por suerte o por desgracia, hay muchísimos futbolistas que son importantes con sus clubes y secundarios con sus selecciones, o viceversa. Y, claro, con la Eurocopa ya en juego, la vida de varios jugadores cuyo año fue fantástico con sus respectivos equipos, han pasado completamente a un segundo plano.

No hay ninguna duda de que el Girona no habría llegado tan lejos sin la figura de Daley Blind. Se habla del gran rendimiento de los Artem Dovbyk, Savinho, Aleix Garcia, Eric Garcia y compañía. Pero no tanto de un Daley que estuvo superlativo en la línea defensiva durante toda la temporada.

SEGUNDA JUVENTUD EN GIRONA

Si algunos pensaban que Daley llegaba al Girona para ir preparando su retirada, andaban bien equivocados. Tendrá 33 años, una larga y condecorada carrera en el Ájax y vivido dos experiencias en Manchester United y Bayern de Múnich, pero también ilusión y ganas de seguir triunfando en la élite.

Daley Blind desató la locura en Montilivi anotando el tercero del partido / EFE

Fue el quinto futbolista de la plantilla - por detrás de Savinho, Aleix, Miguel y Gazzaniga - con más minutos en el Girona, un dato que demuestra la enorme confianza que Míchel deposita en él. De hecho, ni siquiera necesitó tiempo de adaptación - por cuestión de la competición o del idioma - en el equipo.

Discreto pero imprescindible, así se podría definir a un Daley que quedó 'enamorado' con el proyecto de Míchel desde el primer día y que antes de que terminara el curso renovó hasta 2026. Y es que siempre que no estuvo presente en el césped, por lesión o sanción, el equipo notó notablemente su ausencia.

Su aportación en el Girona es total. No será el más veloz o el más fuerte, pero sí el más inteligente. Saca el balón desde atrás con muchísimo criterio y sirve pases filtrados de una precisión enorme para superar líneas.

Daley Blind, una de las grandes sorpresas de la temporada del Girona / @GironaFC

Y destaca, además, por su polivalencia: puede jugar de central, lateral izquierdo o de pivote. Ya vimos en más de un partido como Míchel le hacía estirarse para permitir que Miguel Gutiérrez ocupara zonas interiores.

INVISIBLE PARA KOEMAN

Salta a la vista que un futbolista que lo jugó prácticamente todo en un Girona que hizo historia y se convirtió en uno de los equipos más atractivos de Europa, no cuente para Ronald Koeman.

De momento, no ha tenido el gusto de vestirse de corto en un partido de la presente Eurocopa, ya que vivió los duelos de su selección ante Polonia y Francia desde el banquillo. Eso sí, experiencia en esta clase de torneos tiene, ya que fue imprescindible para van Gaal en el Mundial 2014 y el central titular de Países Bajos en la Eurocopa 2020.

UEFA EURO 2024 - Group D Netherlands vs France / EFE

El actual seleccionador y ex técnico azulgrana tiene a su línea defensiva definida: Dumfries, de Vrij, van Dijk y Aké. Y apostó por ella en ambos partidos, introduciendo solo un cambio, la entrada de Micky van de Ven por el futbolista del City en el tramo final del primer partido.

Es cierto que todos ellos fueron importantes - unos más que otros, está claro - en sus respectivos clubes, pero también es verdad que otros jugadores que se marcaron una gran temporada, como es el caso del propio Blind, Frimpong, van de Ven, Maatsen o de Ligt, tendrán escasos minutos o se quedarán sin debutar.

Blind, frente a Musiala en el amistoso ante Alemania del pasado mes de febrero / EFE

Daley podría actuar tanto de central izquierdo como de lateral izquierdo, pero es bastante improbable que Koeman siente a un líder como es Van Dijk o a un de Vrij, imperial en el juego aéreo y fiable con el balón, o que lo desplace al lateral para ocupar el lugar de un Aké que cumplió siempre que jugó en tal demarcación a las órdenes de Guardiola.