Amonestación y multa a Asprilla por mostrar un lema religioso al celebrar un gol

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con multa y amonestación a Yaser Asprilla por la forma en la que celebró su gol, el primero de su equipo, en el partido ante el Sporting de Gijón (0-2).

El futbolista colombiano, tras marcar, se levantó la camiseta y mostró otra en la que podía leerse el lema "Dios tiene el control". El árbitro dejó constancia de la acción en el acta del encuentro, lo que posteriormente ha derivado en la sanción disciplinaria.

En aplicación del artículo 96 del Código Disciplinario de la RFEF, el Comité le ha impuesto a Asprilla una multa y una tarjeta amarilla, pese a que no fue amonestado durante el partido.

El citado artículo establece que el futbolista que, con motivo de la celebración de un gol o por cualquier otra circunstancia derivada del juego, levante su camiseta y exhiba cualquier tipo de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagrama o dibujo, independientemente de su contenido o finalidad, podrá ser sancionado por una falta grave con una multa de hasta 3.000 euros y amonestación, siempre que la acción quede reflejada por el árbitro en el acta, ya sea en el apartado de amonestaciones o en el de incidencias.

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De este modo, la celebración de Asprilla, de carácter religioso y sin contenido publicitario, ha sido igualmente objeto de sanción al estar contemplada en el citado artículo del Código Disciplinario.