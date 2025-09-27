Alta tensión en Montilivi: "Es el Barça B", el cántico que lo empezó todo

Lo que en un inicio parecía ser un partido repleto de acción y en el que, quizá, se cantaría más de un gol, acabó en un 0-0. Un resultado gafas. Aburrido, eso sí, no fue. Pasar, pasaron cosas. Girona y Espanyol firmaron tablas por primera vez en un Montilivi que acudió a la llamada de Míchel y empujó a los suyos hasta el final.

"Hay que estar orgullosos", pronunció un Míchel más dicharachero de lo habitual en rueda de prensa. Pero consciente de que los suyos, pese a los brotes verdes - ya vistos en San Mamés -, tienen aún un largo camino por delante para "construir un equipo". Confiado en que ese ansiado triunfo tarde o temprano llegará, abandonó la sala de prensa de Montilivi con esta frase: "Pido tiempo".

GIRONA, 26/09/2025.- Los jugadores del Girona, Michel (d) y del Espanyol, Manolo González, durante el encuentro correspondiente a la jornada siete de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Girona y Espanyol en el estadio municipal de Montilivi, en Girona. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

Cruce de cánticos

De vuelta a lo ocurrido en el césped, no puede - ni debe - pasar desapercibido el cruce de cánticos e insultos entre la grada visitante y Montilivi, especialmente el Gol Nord. Un derbi es un derbi. En eso estaremos todos de acuerdo. Pero eso no quita que deban ocurrir episodios de este tipo.

GIRONA, 26/09/2025.- El guardameta argentino del Girona, Paulo Gazzaniga (c), captura el balón ante el delantero del Espanyol, Roberto Fernández, durante el encuentro correspondiente a la jornada siete de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Girona y Espanyol en el estadio municipal de Montilivi, en Girona. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

La esquina visitante estaba a rebosar de aficionados blanquiazules que se hicieron notar desde un inicio. Sin embargo, desencadenaron un tenso intercambio de cánticos que se prolongaron desde el ecuador de la primera mitad hasta el final de la misma. Todo empezó con el “¡Es el Barça B!” pronunciado por la grada visitante - en su mayoría La Curva - y que rápidamente encontró la réplica de la hinchada local: “Pu** Espanyol”.

Caliente

Subieron los decibelios en Montilivi. Pitos, fuertes protestas... e intensidad en todos y cada uno de los duelos disputados sobre el césped. La grada visitante prosiguió y respondió con un “pu** Gerona” o un "a por ellos" para encontrar la reacción del club, que recordó "la prohibición de proferir cualquier tipo de insulto de carácter ofensivo".

Terminó el encuentro y los aficionados blanquiazules fueron los últimos en abandonar Montilivi. De hecho, se apagaron los focos del estadio en el momento de su salida. Se caldeó el ambiente en un partido en el que no hubieron goles pero sí emoción y, por tanto, habrá que estar a la espera de si la Comisión Antiviolencia determina si deberá abrir expediente o imponer sanción alguna tras lo ocurrido.