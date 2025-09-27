Historia SPORT
LALIGA EA SPORTS
Alta tensión en Montilivi: "Es el Barça B", el cántico que lo empezó todo
Girona y Espanyol empataron sin goles en un derbi caliente por el cruce de cánticos en las gradas
Lo que en un inicio parecía ser un partido repleto de acción y en el que, quizá, se cantaría más de un gol, acabó en un 0-0. Un resultado gafas. Aburrido, eso sí, no fue. Pasar, pasaron cosas. Girona y Espanyol firmaron tablas por primera vez en un Montilivi que acudió a la llamada de Míchel y empujó a los suyos hasta el final.
"Hay que estar orgullosos", pronunció un Míchel más dicharachero de lo habitual en rueda de prensa. Pero consciente de que los suyos, pese a los brotes verdes - ya vistos en San Mamés -, tienen aún un largo camino por delante para "construir un equipo". Confiado en que ese ansiado triunfo tarde o temprano llegará, abandonó la sala de prensa de Montilivi con esta frase: "Pido tiempo".
Cruce de cánticos
De vuelta a lo ocurrido en el césped, no puede - ni debe - pasar desapercibido el cruce de cánticos e insultos entre la grada visitante y Montilivi, especialmente el Gol Nord. Un derbi es un derbi. En eso estaremos todos de acuerdo. Pero eso no quita que deban ocurrir episodios de este tipo.
La esquina visitante estaba a rebosar de aficionados blanquiazules que se hicieron notar desde un inicio. Sin embargo, desencadenaron un tenso intercambio de cánticos que se prolongaron desde el ecuador de la primera mitad hasta el final de la misma. Todo empezó con el “¡Es el Barça B!” pronunciado por la grada visitante - en su mayoría La Curva - y que rápidamente encontró la réplica de la hinchada local: “Pu** Espanyol”.
Caliente
Subieron los decibelios en Montilivi. Pitos, fuertes protestas... e intensidad en todos y cada uno de los duelos disputados sobre el césped. La grada visitante prosiguió y respondió con un “pu** Gerona” o un "a por ellos" para encontrar la reacción del club, que recordó "la prohibición de proferir cualquier tipo de insulto de carácter ofensivo".
Terminó el encuentro y los aficionados blanquiazules fueron los últimos en abandonar Montilivi. De hecho, se apagaron los focos del estadio en el momento de su salida. Se caldeó el ambiente en un partido en el que no hubieron goles pero sí emoción y, por tanto, habrá que estar a la espera de si la Comisión Antiviolencia determina si deberá abrir expediente o imponer sanción alguna tras lo ocurrido.
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- Lo que no se vio del Real Oviedo - Barça: Un cambio de campo polémico, la prohibición de los analistas, el respeto a Cazorla...