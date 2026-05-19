Alivio con Francés: se descarta una lesión grave

Inevitablemente, el Girona se temió lo peor con Alejandro Francés. Toda la afición gironina cruzó los dedos para que no se tratara de la temida lesión de cruzado. La imagen era devastadora: abandonó el terreno entre lágrimas, por su propio pie, pero prácticamente necesitando la ayuda de las asistencias médicas. No encontró consuelo en el banquillo, arropado por sus compañeros. El equipo se jugaba la vida y, la derrota en el Metropolitano, le obligaba a ganar al Elche en la última jornada para evitar el descenso a Segunda.

El central maño cayó mal tras un duelo aéreo en el área rojiblanca en los minutos finales y rápidamente se llevó la mano a la rodilla. Se dolía y no pudo continuar. Míchel ya había agotado las tres ventanas y, pese a aún no haber realizado los cinco cambios, obligó al Girona a acabar el partido con diez.

El ex del Real Zaragoza había irrumpido en el once estas últimas fechas y estaba siendo uno de los hombres más importantes del equipo. No gozó de demasiada continuidad durante el curso, pero no bajó los brazos y se afianzó en el eje a base de trabajo, compromiso y excelentes prestaciones sobre el césped.

Francés encendió las alarmas en el Metropolitano / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A escasos días de la final ante el Elche, el Girona respira aliviado con Alejandro Francés. Según informa Àlex Luna en la 'SER', las primeras pruebas y exploraciones realizadas apuntan a que la lesión de rodilla no sería grave. De hecho, el cuerpo técnico no descarta poder contar con el defensor este sábado. No se asumirán riesgos innecesarios, pero en Montilivi mantienen la esperanza de que pueda estar disponible para Míchel en el partido decisivo por la permanencia.

Noticias relacionadas

Francés estaba siendo un pilar atrás en el momento más delicado del curso y el objetivo no es otro que acelerar al máximo su recuperación para que su rodilla esté en condiciones óptimas el sábado. Sería una enorme noticia para el Girona.