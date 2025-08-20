Álex Moreno, el elegido para sustituir a Miguel Gutiérrez

Era inevitable que Miguel Gutiérrez no abandonase Montilivi este verano. Su traspaso al Nápoles se retrasó, pero la propuesta del campeón de Italia no podía compararse con la del Girona. El precio: 18 millones de euros fijos más dos en variables. De esa cantidad, la mitad será para el Real Madrid, que posee el 50 por ciento de los derechos del jugador. Ahora, Quique Cárcel debe tener buen ojo para elegir a su sustituto, una tarea muy complicada teniendo en cuenta el nivel del madrileño, su inteligencia táctica, su edad (24 años) y su conocimiento de la filosofía de Míchel.

El principal candidato para reforzar el lateral izquierdo es Álex Moreno. Según avanzó Ivan Quirós y ha podido confirmar SPORT, el defensa del Aston Villa, de 32 años, gusta en el club catalán, que también maneja otras opciones por si el jugador de Vilafranca del Penedès no acaba llegando a Montilivi. De momento, el Girona avanza en las negociaciones para cerrar su fichaje de inmediato, asumiendo su ficha en el último año de contrato con los 'villanos' (unos 2 millones de euros netos).

Álex Moreno, durante un partido contra el Barça / Javi Ferrandiz

Álex Moreno, que firmaría por una o dos temporadas, suena con fuerza para regresar a la liga española desde hace tiempo. Antes de ser vinculado al Girona, el catalán estuvo en la órbita del Real Betis, pero en Heliópolis se apostó por el regreso de Junior Firpo, procedente del Leeds. Su edad y su salario -que supera los dos millones netos por temporada- le apartaron del equipo de Manuel Pellegrini.

Experiencia en LaLiga

Durante la temporada 2024-25 estuvo cedido por el Aston Villa al Nottingham Forest, donde disputó 19 partidos, acumuló 1.312 minutos de juego y repartió una asistencia. Allí fue suplente del galés Neco Williams, canterano del Liverpool y una de las grandes apuestas del Forest desde su llegada al club en 2022 a cambio de 20 millones de euros.

Aina, Gibbs-White y Álex Moreno, en el Forest / @AlexMoreno

Con experiencia en España, tras haber defendido los colores de la UE Llagostera, Real Mallorca, Rayo Vallecano, Elche y Real Betis, Álex Moreno puede convertirse en el quinto fichaje del verano del Girona, después de las llegadas de Hugo Rincón, Thomas Lemar, Vitor Reis y Axel Witsel.