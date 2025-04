Àlex Granell: "Mi decisión de irme fue la correcta y en el momento correcto"

El Girona pone en marcha un nuevo proyecto en forma de podcast para ofrecer un espacio oficial que dé voz a personas relacionadas con la entidad y la región. 'Orgull Gironí' se estrenó con el exjugador Àlex Granell como primer invitado. En cada episodio habrá nuevas personalidades, ya sean futbolistas, entrenadores, artistas, deportistas o chefs, entre otros, que compartirán sus experiencias, su vínculo con el club y con la ciudad.

El que fue capitán del Girona cuando se consiguió el primer ascenso a Primera colgó las botas a finales de enero a los 36 años. Su carrera empezó en el Centre d'Esports Farners y, tras pasar por Palafrugell, Banyoles, Manlleu, Llagostera, Olot, Prat, Cádiz, Girona y Bolívar, decidió ponerle fin en el Lommel belga.

Después de bajar sentí que era el capitán y no podía irme Àlex Granell — Exjugador del Girona

"Cuando pienso en mi despedida del Girona, estoy agradecido por cómo me hicisteis sentir. Fue especial, aunque fue en época de COVID. Fue un momento especial, también cuando fui a la Ciudad Deportiva a despedirme de mis compañeros y el staff. Habíamos compartido muchos momentos, representó mucho para mí", explicó sobre su marcha del club.

"Yo he sido muy honesto con mis decisiones, he sabido dejar atrás etapas de mi vida. No me quise quedar aquí por el simple hecho de ser capitán. Lo mismo sentí con el fútbol. Lo dejé sabiendo que podía seguir. Fue la decisión correcta y en el momento correcto. Lo hablé con Quique (Cárcel) hace poco", añadió sobre la dificultad de cerrar etapas.

Àlex Granell, en una imagen de archivo / EFE

"No es una decisión de un día para otro. Los resultados también marcan el camino. Después de bajar, sentí que yo era el capitán y que no podía irme. Fui al club, hablé con Quique (Cárcel) y tardamos dos minutos en tener claro que continuaríamos", desveló.

El programa se emitirá quincenalmente, los martes, y contará en esta primera temporada con seis episodios que se extenderán hasta junio. Lo presenta Albert Bassas, la voz de Montilivi desde hace muchos años.

Grabado en uno de los lugares más representativos del estadio, el vestuario, permitirá conocer en profundidad a figuras de interés, que se sentarán en un sofá que ocupará temporalmente el lugar del mítico futbolín para recibir a los invitados, cuyo nombre se irá revelando en las próximas semanas.