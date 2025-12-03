Alerta con Abel Ruiz: se marcha lesionado y entre lágrimas

Malas noticias para el Girona. El equipo rojiblanco sufrió un contratiempo durante el partido de Copa del Rey contra el Ourense en O Couto con la lesión de Abel Ruiz.

El jugador tuvo que abandonar el campo en el minuto 32 de partido con el 1-1 en el marcador, con visibles gestos de dolor en su pierna derecha.

Más allá del gesto, la preocupación llegó al banquillo gerundense al ver el gesto del propio jugador, que apenas pudo contener las lágrimas mientras se marchaba caminando al banquillo. El propio Míchel se acercó para interesarse por su estado y habló con él unos segundos para animarlo. El público congregado en el estadio gallego quiso mostrar también su apoyo al jugador y le despidió con una sonora ovación.

Abel Ruiz, que había recuperado la titularidad en este partido, fue sustituido por Vladyslav Vanat, del que es habitualmente su recambio natural.

Nueva baja

A la espera de que se le realicen pruebas médicas al jugador, Abel Ruiz podría convertirse en una nueva baja para un ya castigado Girona. Míchel, que acababa de recuperar a Blind y Lemar para la Jornada 15 de liga, podría perder ahora un nuevo efectivo.

Hasta el momento, el Girona ya ha perdido a Juan Carlos, Van de Beek y Portu para todo la temporada por diferentes lesiones.

Abel Ruiz arrancó el curso con buenas sensaciones y un gol contra el Olot en la pretemporada pero en el siguiente partido, en la Copa Catalunya contra el Espanyol se lesionó en los primeros compases y quedó fuera de juego. Entonces el Girona fichó a Vanat para sustituirle y el ucraniano ha acabado ejerciendo el rol de titular.

Abel Ruiz había vuelto recientemente aunque estaba contando con pocos minutos, haciendo de recambio de Vanat y ahora como sustituto de Stuani, también lesionado.