En Alemania lo tienen claro con Ter Stegen: "La situación no es favorable"

Una vez más, Marc-André ter Stegen no ha tenido suerte y le ha tocado enfrentarse a la cara más cruel del fútbol. Cuando había decidido dar el paso de llegar al Girona para volver a sentirse un jugador importante, recuperar minutos bajo palos y demostrar que sigue siendo un guardameta de talla mundial con mucha carrera por delante, una lesión lo trastocó todo de nuevo.

En su segundo partido con la camiseta del equipo gironí, Ter Stegen sufrió una rotura en el isquiotibial que le obligó a pasar por quirófano y le mantendrá cerca de cuatro meses alejado de los terrenos de juego. Un varapalo durísimo para el portero alemán, que tenía muchas esperanzas depositadas en recuperar su mejor nivel en el Girona para poder disputar el Mundial de este verano con la selección alemana.

Ter Stegen, entrenando con el Girona / EFE

Después de confirmarse la gravedad de la lesión, Marc-André ter Stegen se sinceró a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de honestidad y emoción. El guardameta dejó claro que atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera, pese a definirse como una persona optimista por naturaleza.

"La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí", expresó.

Ter Stegen saluda a la grada de Montilivi / EFE

Con este importante contratiempo físico, todo apunta a que a Ter Stegen se le vuelve a cerrar la puerta de defender la portería de la selección alemana. Después de tantos años a la sombra de Manuel Neuer y cuando todo parecía indicar que finalmente le tocaría tomar las riendas del arco germano, esta lesión deja al exazulgrana con pocas opciones de hacerse con el protagonismo esperado.

"La situación no es favorable"

En ese sentido, en las últimas horas, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, se pronunció sobre la posible participación de su portero en la próxima convocatoria, dejando claro que confía en él, pero advirtió que si no está al 100%, no formará parte de la lista.

"Hay tres cosas a considerar con respecto a la posición de portero", señaló Nagelsmann durante el sorteo de la Nations League realizado hace dos días en Bruselas. Para empezar, mencionó la "trágica lesión que lamento profundamente". Luego, aseguró que, por respeto a su jugador, "nunca lo descartaré por completo porque es su turno". Sin embargo, advirtió que "tenemos que tomar la decisión correcta para él y para nosotros. Y actualmente, la situación no es favorable".