Alejandro Francés, nuevo jugador del Girona: "Voy a dejarme la piel por este escudo"

El nuevo defensor español del Girona, Alejandro Francés, que ha firmado procedente del Zaragoza, aseguró que poder jugar en LaLiga y en la Liga de Campeones es "un sueño hecho realidad, un reto muy bonito e ilusionante".

"Yo tenía dos sueños desde que era bien pequeño: debutar con el Zaragoza y, luego, jugar en Primera División. Y esta temporada puedo cumplir los dos", añadió en unas declaraciones a los medios del Girona.

Francés, de 21 años, llegó al club rojiblanco tras disputar 123 partidos en la Liga Hypermotion con el Zaragoza, club en el que se formó y jugó durante cinco temporadas, y describió su reciente fichaje como "el mayor reto" de su carrera.

"Hasta que no lo vea, no me voy a creer que el Girona apueste por mí en una temporada que va a ser muy difícil, pero a la vez súper bonita", explicó además de reiterar que está "muy orgulloso" de estar en este equipo.

El defensor comentó que la pasada campaña del Girona "va a quedar para la historia" y dejó abierta la posibilidad de repetir el hito a pesar de los cambios en la plantilla porque lo "están haciendo muy bien" y "tienen un gran entrenador".

"Me sorprendió mucho que un equipo como el Girona tuviera esa sangre fría de jugar de tu a tu al Madrid y al Barça, y ganarles, y eso es lo que quiero experimentar" detalló en este aspecto.

Sobre su estilo de juego, el jugador comentó que "le gusta tener mucho el balón y atacar para defender lo menos posible" y que, a pesar de juventud, el club le ha dado "mucha confianza" y están apostando por él.

"Tengo muchas ganas de poder jugar como nuevo jugador del Girona. Voy a darlo todo, voy a dejarme la piel por este escudo, que se lo merece", concluyó Francés.