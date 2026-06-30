Alejandro Francés, un central de Primera en Girona

El descenso del Girona a Segunda División obligará al club catalán a afrontar un verano de decisiones importantes. Una de ellas tiene nombre propio: Alejandro Francés. El central zaragozano, que tiene contrato hasta 2029, es uno de los futbolistas con mejor cartel de la plantilla y podría convertirse en uno de los nombres propios del mercado estival si llega una oferta de un equipo de Primera División que convenza al club.

En Montilivi la postura está clara. El Girona está muy satisfecho con el rendimiento del defensor y su deseo sería mantenerlo en la plantilla para el nuevo proyecto. Sin embargo, el club también es consciente de que una propuesta importante podría abrir la puerta a una negociación. Aunque no existe una cifra oficial, el traspaso podría situarse en una horquilla aproximada de entre cinco y diez millones de euros.

Y es que los números de Francés respaldan el interés que puede despertar en el mercado. Lejos de quedar eclipsado por la complicada temporada colectiva del Girona, el central ha firmado un buen curso a nivel individual, situándose entre los mejores especialistas de LaLiga en múltiples registros defensivos y de construcción de juego.

Buenos números

Entre los centrales de Primera División con al menos 900 minutos disputados, Francés lidera el porcentaje de duelos aéreos ganados, convirtiéndose en el defensa más eficaz del campeonato en el juego por alto. Además, ocupa la quinta posición en duelos ganados totales y la novena en duelos defensivos ganados, datos que reflejan su fiabilidad en situaciones de uno contra uno y su consistencia en labores defensivas.

Alejandro Francés se duele tras una acción durante el encuentro ante el Atlético de Madrid / MARISCAL / EFE

Pero su perfil va mucho más allá de la contundencia. En el fútbol actual, donde los centrales tienen un papel fundamental en la salida de balón, Francés destaca también por su capacidad para iniciar el juego desde atrás. Es el tercer central de LaLiga en progresiones con balón completadas con éxito, una estadística que evidencia su personalidad para romper líneas conduciendo y generar superioridades desde la primera fase de construcción.

Con contrato hasta 2029 y el respaldo del Girona, el futuro de Alejandro Francés dependerá de lo que depare el mercado. El club preferiría retener a uno de sus futbolistas más fiables, aunque una oferta importante podría cambiar el escenario. A sus 23 años, y con unos registros que le sitúan entre los centrales más completos del campeonato, el zaragozano se presenta como una de las oportunidades más interesantes del mercado para los equipos que buscan reforzar el eje de su defensa con garantías de presente y margen de crecimiento.