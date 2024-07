Aleix García explica el motivo de su salida del Girona para fichar por el Leverkusen

El centrocampista español Aleix García, incorporado este verano al Bayer Leverkusen, ha asegurado que Xabi Alonso, su nuevo entrenador, fue "una razón importante" por la que fichó por su actual club.

En conferencia de prensa, el exjugador del Girona afirmó que "seguía al Bayer la pasada temporada" y que el técnico tolosarra le explicó por teléfono "lo que esperaba" de él, así como que "la primera impresión fue muy positiva".

"Xabi fue un gran jugador y ahora es un buen entrenador. Me habla en español, así que me resulta más fácil la adaptación. Todo es nuevo para mí, pero he disfrutado mucho estos primeros días.Todo el equipo me ha acogido genial. Además, esta semana hace un tiempo estupendo. Sé que no suele ser parecido al de España, pero eso no es un problema. Estoy aquí para jugar al fútbol, no para estar de vacaciones", argumentó.

Sobre su salida de la entidad catalana, García confirmó que "fue una decisión difícil", ya que la temporada pasada lograron "algo especial en Girona" y alcanzaron una plaza para la Liga de Campeones, pero que "los cambios forman parte del fútbol".

"Ahora veo en el Leverkusen una gran oportunidad para seguir creciendo. Estoy muy contento con mi decisión. Estoy seguro de que me adaptaré rápidamente, ya que en el Girona teníamos un estilo de juego muy similar", esgrimió.

Preguntado por la competencia que le espera en la medular alemana, de la cual dijo ser "consciente", la calificó como "algo positivo", dado que Granit Xhaka, Exequiel Palacios y Robert Andrich son "buenos centrocampistas" y eso hará que se potencien "unos a otros".

El medio centro recalcó que espera de la Bundesliga una competición "muy física y de gran calidad", en la que, según le han dicho, "el ambiente es estupendo".

"En los últimos días ya ha habido muchos aficionados en los entrenamientos, algo que en España sólo ocurre una o dos veces al año. Eso me gusta mucho de aquí. Me gusta el contacto con los aficionados, porque al final son ellos los que vienen al estadio en cada partido y apoyan al equipo. ¡Ya estoy deseando que empiecen los partidos!", remató.