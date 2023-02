Aleix García certifica su gran temporada con su primer gol

El centrocampista del Girona abrió el marcador ante el Athletic en el minuto 4 con un tiro con la izquierda inalcanzable para Unai Simón Además sirvió el córner y la falta que acabaron en los goles en propia puerta de Óscar de Marcos y de Mikel Vesga

El centrocampista Aleix García certificó su gran temporada con el Girona con su primer gol del curso en la victoria de este domingo en San Mamés (2-3), en su 125º partido con el equipo: 74 en Primera, 38 en Segunda, nueve en la Copa del Rey y 4 en la promoción de ascenso a LaLiga Santander.

Aleix García fue uno de los principales artífices del regreso del Girona a la máxima categoría del fútbol español y este curso sigue siendo clave para Míchel Sánchez: en Bilbao completó su 18º encuentro, con 23 titularidades en 23 jornadas. Y se convirtió en el primer jugador del equipo en superar los 2.000 minutos en LaLiga (2.015).

Abrió el marcador en el minuto 4, con un tiro con la izquierda inalcanzable para Unai Simón a pase de Viktor Tsygankov, y sirvió el córner y la falta que acabaron en los goles en propia puerta de Óscar de Marcos y de Mikel Vesga."Por fin ha hecho gol", remarcó después del partido Míchel, quien explica que Aleix García es "a balón parado, un jugador top" y que siempre le pide que mire más a portería, porque tiene un gran golpeo.

"Aleix es como el termómetro el equipo. Si no aparece, es como si no apareciera el juego del equipo. Debe ser responsable de que ese juego surja. Y en la segunda parte, el equipo no ha tenido esa fluidez. Ha hecho un muy buen partido, pero hay que exigirle más. Como a todos", reflexionó Míchel en San Mamés.

El centrocampista, de hecho, es el cuarto jugador de LaLiga en pases completados, con 1.136. Solo le superan Toni Kroos (1.294), Dani Parejo (1.204) y Frenkie de Jong (1.146). Su compañero Santi Bueno, central, es el sexto (1.047). Y es que el Girona es el único equipo con dos nombres entre los seis mejores pasadores.

Después del duelo ante el Athletic, Aleix García, de 25 años, afirmó que el Girona hizo "un partidazo a nivel defensivo" y supo sufrir para conservar los tres puntos.

"La verdad es que ha sido un día redondo", añadió el futbolista. En su regreso al campo en el que debutó en LaLiga con 17 años, con la camiseta del Villarreal y de la mano de Marcelino García Toral.

El contrato de Aleix con el Girona acaba en junio, pero se prolongará una temporada más de forma automática en caso de permanencia.