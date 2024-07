Aleix Garcia: "Si el Barça hubiera querido venir a ficharme, habría venido"

Aleix Garcia dejó el Girona hace unas pocas semanas para firmar por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Un proyecto nuevo y un técnico que ha apostado y mucho por el centrocampista de Ulldecona, que se marcha del club gerundense por la puerta grande. Ya no pertenece al Girona, pero aún habla de él como si continuara siendo el capitán. A unos días para que arranque la pretemporada, Aleix concede una entrevista al 'Diari de Girona' para repasar la actualidad del club 'gironí' y de su fichaje por el Leverkusen.

Pregunta: ¿Está estudiando alemán ya?

Respuesta: "Lo tengo bastante flojo de momento. Sé decir cosas fáciles como 'guten morgen' o 'guten tag' (buenos días). Tengo ganas sí, porque siempre va bien aprender la cultura y el idioma de un país nuevo. Seguro que lo acabaré hablando.

P: En varias entrevistas radiofónicas dijo que priorizaba quedarse en el Girona. ¿Cuándo vio que no sería posible y por qué?

R: Quería tener la opción de quedarme en el Girona porque fue una temporada increíble y me hacía ilusión jugar la Champions aquí. Al final, después de las conversaciones entre clubes, yo y el Girona acabamos decidiendo que lo mejor era irme. Siempre podré decir que luché hasta última hora para quedarme.

P: ¿La oferta del Leverkusen era irrechazable por las dos partes?

R: Es uno de los mejores clubes de Europa y lo ha demostrado. Era un reto futbolístico importante y, económicamente, también. Mi intención era quedarme y tenía ganas. El aspecto económico no era lo más importante, pero influye y hablando entre todos se decidió esto.

P: ¿Fichar por el Bayer es crecer deportivamente?

R: El Girona ha demostrado que hace las cosas muy bien, tiene proyectos de futuro y un margen de mejora anchísimo y acabará siendo un club importante en España y en el futuro, también en Europa. El Bayer hace más años que está en Europa y es uno de los grandes de la Bundesliga. Hoy por hoy, está por encima, pero estoy convencido que con el potencial que tiene, el Girona puede acabar siendo un Bayer.

"Vine a Segunda casi gratis"

P: Vender, como se habla, por veinte millones de euros, a un jugador de su rendimiento y que llegó a coste cero, por fuerza tiene que ser un buen negocio para el club.

R: Supongo. Vine a Segunda casi gratis. Para el club, recibir esta cantidad es positivo. Deportivamente, no sé si compensa. No lo tengo que decir yo. Si viene un jugador a coste cero y se va por tantos millones, el club estará contento.

P: ¿Tenía otras ofertas?

R: Una del West Ham. Eran las únicas. Si me hubiera esperado más, quizás habría podido recibir alguna otra. Consideraba que el Bayer era la más positiva, por el entrenador y el estilo de juego. Jugar la Champions fue un detonante.

Aleix García junto a Míchel / EFE

P: ¿Hasta qué punto los cantos de sirena del Barça fueron reales?

R: De real, había las conversaciones entre mi agente y su director deportivo. Si no se llegó además, fue porque quizás la situación del Barça no lo permitía y no podía. Si hubieran querido venir a ficharme, habrían venido. No pienso nada.

P: ¿Ha hablado con Xabi Alonso?

R: Hemos ido hablando durante el tiempo de la negociación. Me ha explicado qué quiere hacer esta temporada y qué puedo aportar. Es un entrenador que juega con el estilo perfecto para mi juego.

"Echaré de menos a Míchel"

P: ¿Añorará a Míchel?

R: Ya lo cité en el vídeo de despedida... Ha sido una persona muy importante en mi carrera. Sin él no disfrutaría de esta oportunidad. Seguro que lo echaré de menos. Espero que él a mí también. Le deseo lo mejor porque tanto él como su familia son gente espectacular.

P: ¿Con qué recuerdo se queda de la etapa en el Girona?

R: Todo el mundo elige las victorias contra el Barça del año pasado. Yo he sufrido mucho en mi carrera y me quedo con el ascenso en Tenerife. Todo pasa después de subir allí en un partido complicado. Aquello fue el inicio de esta etapa gloriosa. Sin Tenerife no estaríamos donde estamos ahora.

P: ¿Qué le viene a la cabeza cuando recuerda que no hace tanto estaba en Rumanía sin cobrar y, según dijo, 'conociendo la mierda del fútbol'?

R: Pues con alegría, porque me ha servido para ser el jugador que soy mentalmente. He sufrido mucho y me ha servido para madurar. Aquellas malas experiencias me hicieron ser el jugador que soy ahora. El Girona me lo ha dado todo. Hice mucho para poder volver. De hecho, en 2021 fui yo quién llamó a Quique Cárcel por si todavía me quería.

P: ¿Cómo le gustaría ser recordado a Girona?

R: Puedo entender que haya diversidad de opiniones. Gente que apoye mi decisión y otra que no. He demostrado que soy un jugador de sentimiento gerundense. Por eso me esperé hasta el último momento por si tenía la opción de quedarme. Espero que se me recuerde como un jugador de club que lo dio todo por el escudo y que aprecio al Girona por encima de todo.

P: Baena, Douglas Luiz, Porro, Riquelme... ahora usted. Todo están en clubes de primer nivel internacional. Tiene buen ojo Quique Cárcel, ¿no?

R: Es un director deportivo espectacular. Cada año, sin que nadie se lo esperara, ha hecho equipazos. Es clave. La ciudad también tiene parte de culpa. Los que venimos nos sentimos súper a gusto y esto nos hace sacar el máximo rendimiento.

P: ¿Qué papel tiene que hacer el Girona en la Champions?

R: Tiene que disfrutar. Este año tan bonito que hemos hecho, lleno de momentos mágicos y de buen fútbol ha sido porque disfrutábamos en el campo y la afición lo hacía con nosotros. El Girona tiene que disfrutar porque es muy difícil estar ahí. Será complicado, pero en Montilivi pasan cosas mágicas y esta temporada también pasarán.

P: ¿Qué sentirá si se tiene que enfrentar?

R: Lo deseo. Me gustaría muchísimo. Sobre todo en Montilivi. Sería especial. Ahora me voy, pero el Girona siempre será mi club. Obviamente querré ganar.

P: ¿Ser doceavo o decimocuarto esta temporada estaría bien para el Girona?

R: La gente se malacostumbra muy rápido. Todo el mundo esperará un año igual y acabar entre los cuatro o seis primeros. Ojalá lo hagan. Tendrán opciones, seguro. Ahora bien, todo el mundo tiene que ser consciente que el objetivo principal tiene que ser la permanencia. Míchel, con la ambición que tiene, tendrá el reto de continuar haciendo grandes cosas. Se tiene que valorar mucho la temporada que hemos hecho.

P: ¿Qué techo ve al club?

R: Acabará siendo de los seis más grandes de la Liga española de aquí a no mucho tiempo. Lo tiene todo. Las herramientas, el personal, la ciudad deportiva...