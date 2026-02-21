Alavés-Girona: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Se viven días de felicidad en Girona. No es para menos. Una semana después del épico triunfo - con polémica incluida - ante el Barça, el Girona visita Mendizorrotza para enfrentar a un rival directo como el Deportivo Alavés. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel son el tercer mejor equipo en este 2026 con 14 puntos de 21 posibles: cuatro victorias (Mallorca, Osasuna, Espanyol y Barça), dos empates (Getafe y Sevilla) y una derrota (Real Oviedo). Empatados con la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, son sólo superados por Real Madrid (21) y FC Barcelona (15).

Arnau estuvo imperial para frenar a Lamine / Gorka Urresola

Momento dulce

Sin lugar a dudas, el conjunto catalán está en su mejor momento. Fue salir del descenso con el triunfo obtenido en Son Moix en el primer partido del año y cambiar drásticamente una dinámica preocupante. El campeonato, sin embargo, no da tregua y la tabla no podría estar más ajustada. El Girona, duodécimo con 29 puntos, está a siete de un Espanyol que marcha sexto, pero apenas cinco por encima de un Mallorca que marca el descenso con 24.

Fran Beltrán, centrocampista del Girona, tras marcarle un gol al Barça / EFE

El cuadro babazorro es decimocuarto con 26 puntos y, por tanto, es un rival directo. Y la permanencia del Girona pasa por saldar este tipo de partidos con victoria, especialmente después de los tropiezos ante el Sevilla o el colista, el Real Oviedo. Para ello, Míchel armará, salvo sorpresa, un once muy parecido al que presentó en el derbi catalán. Quizá veamos algún retoque en la medular, con el posible regreso de Fran Beltrán en detrimento de Axel Witsel.

HORARIO DEL ALAVÉS - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Deportivo Alavés-Girona, correspondiente a la vigesimotercera jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el lunes 23 de febrero a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL ALAVÉS - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Girona se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ LaLiga. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.